Remis dank Polic: Eberstallzell und SV Ebensee trennen sich Unentschieden

Details Sonntag, 04. September 2022 20:22

Der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 und die Union Nexus Eberstalzell teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Nach einem furiosen Auftritt in der Vorwoche, in der die Eberstallzeller den ATSV Zipf mit 8:0 abschossen, war es somit ein magerer Auftritt, wobei auch das Glück im Abschluss fehlte. Letztlich endete die Partie mit 1:1.

Ebensee vergibt Strafstoß

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Richard Schmid sein Team in der 39. Minute - ein Treffer, der völlig entgegen des Spielverlaufs fiel und dem Underdog eine Pausenführung verschaffte. Zur Pause war der SV Ebensee 1922 im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 61. Spielminute ein erneuter Rückschlag für die Gäste: Nach einem Handspiel zeigte Schiedsrichter Gerald Winkler auf den Punkt, Strafstoß! Keeper Suljo Zekan wuchs jedoch über sich hinaus, parierte Elfmeter samt Nachschuss und bewahrte die Union vor einem Disaster. Für das 1:1 der Union Eberstalzell zeichnete Patrick Polic verantwortlich (66.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 und Eberstalzell mit einem Unentschieden.

Nächster Prüfstein für den SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 ist der SV Kieninger-Bau Bad Goisern (Samstag, 16:00 Uhr). Die Union Eberstalzell misst sich am selben Tag mit dem TSV Sparkasse Frankenmarkt (14:00 Uhr).

1. Klasse Süd: SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 – Union Nexus Eberstalzell, 1:1 (1:0)

66 Patrick Polic 1:1

39 Richard Schmid 1:0