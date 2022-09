Nadiradze glänzt als dreifacher Torschütze: Lambach/Edt fügt ASKÖ Ebensee erste Pleite hinzu!

Details Montag, 12. September 2022 21:51

Die gute Serie der ASKÖ Ebensee seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gäste verloren gegen die SPG Lambach/Edt mit 3:5 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Lambach/Edt die Nase vorn.

Nadiradze dreht Partie im Alleingang

Maximilian Ruschak brachte die Heimmannschaft in der ersten Spielminute in Führung. Stefan Sibinovic schockte die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für die ASKÖ Ebensee (28./34.). Die Pausenführung der ASKÖ Ebensee fiel knapp aus. Atschiko Nadiradze ließ sich in der 60. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für die SPG Lambach/Edt. Sechs Minuten später ging Lambach/Edt durch den zweiten Treffer des Mittelfeldspielers in Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Nenad Vuckovic bereits wenig später besorgte (67.). Dass die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Nadiradze, der in der 71. Minute zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Zsolt Trucz, der das 5:3 aus Sicht der SPG Lambach/Edt perfekt machte (89.). Schließlich strich Lambach/Edt die Optimalausbeute gegen die ASKÖ Ebensee ein.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der SPG Lambach/Edt bei.

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zehn Punkte auf das Konto der ASKÖ Ebensee und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz.

Am kommenden Sonntag trifft Lambach/Edt auf den FC Union Steinerkirchen, die ASKÖ Ebensee spielt tags zuvor gegen den ATSV Zipf.

1. Klasse Süd: SPG RW Lambach/FC Gartner Edt – ASKÖ Ebensee, 5:3 (1:2)

89 Zsolt Trucz 5:3

71 Atschiko Nadiradze 4:3

67 Nenad Vuckovic 3:3

66 Atschiko Nadiradze 3:2

60 Atschiko Nadiradze 2:2

34 Stefan Sibinovic 1:2

28 Stefan Sibinovic 1:1

1 Maximilian Ruschak 1:0