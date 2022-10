Doppel-Hattrick: Oberndorfer und Lassl schießen Frankenmarkt zum Sieg

Details Freitag, 30. September 2022 23:12

Mit dem TSV Sparkasse Frankenmarkt und der ASKÖ Ebensee trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien Frankenmarkt aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 3:6-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der TSV Sparkasse Frankenmarkt den maximalen Ertrag.

3x Oberndorfer, 3x Lassl

Christopher Rass witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für die ASKÖ Ebensee ein (20.). Stefan Oberndorfer trug sich in der 29. Spielminute in die Torschützenliste ein. Thomas Lassl brachte den Ball per Elfmeter zum 2:1 zugunsten von Frankenmarkt über die Linie (39.). Noch vor der Halbzeit legte Oberndorfer via Abpraller seinen zweiten Treffer nach (41.). Mit der Führung für den TSV Sparkasse Frankenmarkt ging es in die Halbzeitpause. In der 49. Minute brachte Nenad Vuckovic den Ball sehenswert im Netz der Heimmannschaft unter. Mit drei Treffern von Lassl (51./61.) und Oberndorfer (57.) enteilte Frankenmarkt der ASKÖ Ebensee. Mit dem Treffer zum 3:6 in der 83. Minute machte Rass zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum TSV Sparkasse Frankenmarkt war jedoch weiterhin gewaltig. Schlussendlich verbuchte Frankenmarkt gegen die ASKÖ Ebensee einen überzeugenden Heimerfolg.

Zahlen und Fakten

23 Tore – mehr Treffer als der TSV Sparkasse Frankenmarkt erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Süd.

Bei der ASKÖ Ebensee präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die ASKÖ Ebensee deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist die ASKÖ Ebensee in diesem Ranking auf.

Mit diesem Sieg zog Frankenmarkt an der ASKÖ Ebensee vorbei auf Platz zwei. Die ASKÖ Ebensee fiel auf die dritte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Der TSV Sparkasse Frankenmarkt stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) beim FC Union Steinerkirchen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die ASKÖ Ebensee den ATSV Rüstorf.

1. Klasse Süd: TSV Sparkasse Frankenmarkt – ASKÖ Ebensee, 6:3 (3:1)

83 Christopher Rass 6:3

61 Thomas Lassl 6:2

57 Stefan Oberndorfer 5:2

51 Thomas Lassl 4:2

49 Nenad Vuckovic 3:2

41 Stefan Oberndorfer 3:1

39 Thomas Lassl 2:1

29 Stefan Oberndorfer 1:1

20 Christopher Rass 0:1