Herbstmeistertitel – ATSV Rüstorf legt Grundstein für vielversprechende Rückrunde

Ein Torverhältnis von 37:21, neun Siege, drei Remis und lediglich eine Niederlage – der ATSV Rüstorf ist Herbstmeister! Die Durgutovic-Elf wusste in der Hinrunde zu überzeugen, so auch im letzten Spiel: Da traf man auf auswärtigem Terrain auf die ASKÖ Gosau und siegte dank eines Hofmann-Doppelpacks mit 3:1.

Gäste glänzen mit mörderischer Effizienz

Mihaly Szücs brachte den Tabellenführer mit einer schönen Aktion auf die Siegerstraße (19.). Die Hausherren wussten den Rückschlag aber gut zu verdauen, Andrey Medera versenkte die Kugel aus etwa 20 Metern im Netz und besorgte den zwischenzeitlichen Ausgleich (29.). Was am Ende den Unterschied machte, war die an diesem Tag nicht sattelfeste Defensive der ASKÖ Gosau, die Mannen von Edvin Durgutovic wussten dem Kontrahenten in entscheidenden Momenten weh zu tun. Vier Minuten nach dem Ausgleich war es Bernhard Hofmann, der nach einem Stangler ungedeckt die Kugel über die Linie drückte. Die Nummer elf der Gäste war auch in Minute 37 ein weiteres Mal zur Stelle, als die Hintermannschaft des Gegners das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone klären konnte, Hofmann ließ sich nicht zwei Mal bitten. In der zweiten Hälfte zeigten sich die Hausherren enorm engagiert, boten dem Favoriten die Stirn, die Bemühungen zahlten sich aber nicht aus.

Rüstorf überwintert als Winterkönig

Rüstorf überwintert nach dem Erfolg als Primus der 1. Klasse Süd. Die Offensivabteilung des ATSV Rüstorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 37-mal zu. Die Saison von Rüstorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der ATSV Rüstorf nun schon neun Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

Rüstorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Als Nächstes steht die ASKÖ Raiffeisen Gosau dem SV Wolf System Scharnstein gegenüber (Sonntag, 14:00 Uhr). Der ATSV Rüstorf verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 19.03.2023 bei der SPG RW Lambach/FC Gartner Edt wieder gefordert.

1. Klasse Süd: ASKÖ Raiffeisen Gosau – ATSV Rüstorf, 1:3 (1:3)

37 Bernhard Hofmann 1:3

33 Bernhard Hofmann 1:2

29 Andrej Medera 1:1

19 Mihaly Szücs 0:1