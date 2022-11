Trainereffekt! ATSV Zipf beendet unter Interims-Coach Pleitenserie und schickt "Rote Laterne" nach Altmünster

Details Samstag, 12. November 2022 19:15

In einem Nachholspiel zur achten Runde der 1. Klasse Süd empfing der ATSV Zipf die Union Mondsee Juniors zum Krisengipfel. Während die Hausherren zuletzt fünf Niederlagen in Serie einstecken mussten und seit geraumer Zeit das Ende der Tabelle zieren, reiste auch der Aufsteiger nach vier Pleiten am Stück mit schwerem Gepäck an. Nach dem Ende der Ära von Trainer Rene Hauser trägt beim ATSV Günther Bachinger interimistisch die Verantwortung. Am Samstagnachmittag kam in Zipf der Trainereffekt zum Tragen, setzte sich das bisherige Schlusslicht mit 3:2 durch, stoppte den Negativ-Lauf und schickte nach dem zweiten Sieg im sechsten Heimspiel die "Rote Laterne" nach Altmünster. Die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten hingegen fand auch im letzten Spiel vor der Winterpause nicht in die Spur.

Bärenstarke Zipfer mit früher 2:0-Führung

Aufgrund der letzwöchigen Absage des Spieles gegen den SV Ebensee konnte sich Zipfs interims-Trainer mit der Mannschaft gewissenhaft auf dieses Match vorbereiten. Bachinger brachte neue Ideen ein und verpasste seinem Team ein neues taktisches Konzept. Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Glück setzte der ATSV den Matchplan perfekt um. Der aggressive Nachzügler ging entschlossen ans Werk und stellte bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg. Nach fünf Minuten tankte sich Florian Pohn auf der rechten Seite durch und brachte den Ball zur Mitte, Peter Stüger stand goldrichtig und stellte auf 1:0. Sieben Minuten später war Eren Tokat mit einem ruhenden Ball erfolgreich - der ATSV-Kapitän zirkelte einen Freistoß aus rund 20 Metern über die Mauer.

Gojic bringt Juniors zurück ins Spiel

Nachdem die Hausherren eine dicke Chance zur Vorentscheidung nicht nutzen konnten, nahmen die Zipfer den Fuß vom Gas und waren vor allem darauf bedacht, in der Defensive kompakt zu stehen. Die Juniors fanden zusehends besser ins Spiel und durften sich Mitte der ersten Halbzeit über den Anschlusstreffer freuen. Die Gäste eroberten den Ball, ehe Neven Gojic aus halblinker Position abzog und die Kugel im rechten Eck versenkte. In einem intensiven Match waren die Mondseer um die Wende bemüht und spielten zielstrebig nach vorne, das Team von Meister-Trainer Helmut Heiml konnte zwei, drei klare Chancen aber nicht nutzen. So ging es mit einer knappen Zipfer Führung in die Pause.

Eigentor bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Wie in Halbzeit eins verzeichnete die Bachinger-Elf auch im zweiten Durchgang einen exzellenten Start und war nach Wiederbeginn am Drücker. Vor allem der überragende Andreas Berger stand des Öfteren im Mittelpunkt und lieferte eine ausgezeichnete Performance ab. Nach einer Stunde stellte der ATSV den Zwei-Tore-Abstand wieder her, als Tobias Hauser eine Freistoßflanke schlug und der Mondseer Elias Fasching den Ball mit dem Kopf unglücklich ins eigene Tor verlängerte. Auch nach dem dritten Gegentreffer gaben sich die Juniors nicht geschlagen und waren fortan spielbestimmend, zudem mussten die Heimischen dem hohen Tempo zusehends Tribut zollen.

Dezimiertem Aufsteiger gelingt erneut der Anschlusstreffer

Doch am Beginn der Schlussviertelstunde war der Aufsteiger nur noch zu zehnt - der kurz zuvor verwarnte Marvin Speigner sah nach einem Foul erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Wenige Minuten später keimte bei den dezimierten Gästen aber wieder Hoffnung auf. Im Duell mit Nico Feusthuber beging ATSV-Verteidiger Dominik Schausberger im eigenen Strafraum ein eher unnötiges Foul - Gojic schnappte sich die Kugel und verwandelte den fälligen Elfmeter. Das Match war nun wieder spannend, in der restlichen Spielzeit agierten die cleveren Hausherren aber taktisch geschickt und brachten den Vorsprung ins Ziel.

Daniel Burger, Sportlicher Leiter ATSV Zipf:

"Nach dem Befreiungsschlag ist die Erleichterung riesengroß. Heute hat nicht nur das Ergebnis gestimmt, auch die Leistung war ausgezeichnet. Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft zu einer bärenstarke Performance. Sollte der zweite Nachtrag, gegen den SV Ebensee, am 20. November ausgetragen werden können, wollen wir einen Dreier nachlegen. Wir warten das Ende der Herbstsaison ab und intensivieren dann die Trainersuche. Wir haben den einen oder anderen Namen im Kopf, mit möglichen Kandidaten aber noch keine Gespräche geführt".