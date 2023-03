Big Points! ATSV Zipf zwingt Tabellennachbar in die Knie

Details Sonntag, 12. März 2023 12:36

In der 1. Klasse Süd ging es zum Auftakt des neuen Fußballjahres um "big points". Denn in einem Nachholspiel zur 13. Runde kreuzten in der Begegnung zwischen dem ATSV Zipf und dem SV Daxner Immobilien Ebensee der Tabellenzwölfte und der Vorletzte die Klingen. Nach einer jeweils enttäuschenden Hinrunde schwingen bei beiden Vereinen seit Jahresbeginn mit Thomas Bischof bzw. Max Friedmann neue Trainer das Zepter. Der oft zitierte Trainereffekt kam am Samstagnachmittag nur bei den Zipfern zu tragen, die sich mit 1:0 knapp durchsetzten und nach einem erfolgreichen Herbstausklang (gegen die Mondsee Juniors) im ersten Pflichtspiel im neuen Jahr einen "Dreier" nachlegten. Während der ATSV den Anschluss ans untere Mittelfeld der Tabelle fand, hängen die Ebenseer nach der achten Saisonniederlage in der Abstiegszone fest.

Enges Match

Bei den Hausherren fanden mit Daniel Scheibl, Adhurim Agushi, Karim Ameti und Kristijan Augustinovic vier Neuerwerbungen den Weg in die Startelf. Beim SVE war Shkelqim Shabanaj, nach einem Gastspiel in Strobl, wieder dabei. Rund 150 Besucher bekamen zunächst zwei vorsichtig agierende Mannschaften zu sehen, war man hüben wie drüben vor allem darauf bedacht, nicht in Rückstand zu geraten. Die Gäste versuchten mit einem 3-5-2-System Druck zu machen, die Bischof-Elf stand jedoch hoch und versuchte, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Es entwickelte sich ein erwartet enges und offenes Match, in Halbzeit eins waren jedoch Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Zipfer Aluminiumtreffer

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Rothbauer bekamen die Zuschauer ein verändertes Bild zu sehen, intensivierten beide Teams ihre Offensivbemühungen. Während ein Ebenseer Angreifer nach einer Ecke und einem Gestochere aus kurzer Distanz den Ball über den Kasten knallte, traf ATSV-Kapitän Eren Tokat die Latte. Auch in Durchgang zwei verlief die Partie über weite Strecken ausgeglichen, die Zipfer verzeichneten in dieser Phase aber etwas mehr Ballbesitz.

Berger schießt Bischof-Elf zum Sieg

Nach einer Stunde bewies Zipfs neuer Coach mit der Einwechslung von Marcel Seifriedsberger ein glückliches Händchen. Denn keine fünf Minuten später eroberte der 25-Jährige den Ball und initiierte einen Angriff, ehe Andreas Berger nach Zuspiel von Tokat auf 1:0 stellte. Nach diesem Treffer erhöhte die Friedmann-Elf die Schlagzahl und drängte auf den Ausgleich, die Gäste konnten aber keine zwingenden Chancen kreieren. Die Zipfer hätten den Sack vorzeitig zumachen und durch den neuen Legionär aus Bosnien, Kristijan Augustinovic, das Match entscheiden können, der ATSV spielte einen vielversprechenden Konter aber nicht konsequent zu Ende. Nach 90 spannenden und umkämpften Minuten war Schluss, fuhrt der ATSV Zipf mit einem 1:0-Sieg drei ungemein wichtige Punkte ein.

Thomas Bischof, Trainer ATSV Zipf:

"Es war das erwartet enge und über weite Strecken ausgeglichene Match. Ich denke, dass wir aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung einen in Summe verdienten und zudem ungemein wichtigen Sieg feiern konnten. Wir haben den ersten Schritt gesetzt, jetzt geht es aber in den ungemein schwierigen Spielen - gegen Fankenmarkt, Rüstorf, Eberstalzell und Bad Goisern - darum, den einen oder anderen Punkt einzufahren".

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei