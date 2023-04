Big Points: ASKÖ Ebensee zwingt ASKÖ Gosau in die Knie

Details Mittwoch, 12. April 2023 12:04

Am Montag trafen die ASKÖ Ebensee und die ASKÖ Raika Gosau aufeinander. Das Match entschied die ASKÖ Ebensee mit 2:1 für sich. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war mit einem 3:0 ganz zugunsten der ASKÖ Ebensee gelaufen.

Eigentor bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Das erste Tor des Spiels ging an das Heimteam. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Gosau, denn Unglücksrabe Lorenz Wallner beförderte den Ball ins eigene Netz (19.). Die ASKÖ Ebensee musste aber kurz darauf schon den Ausgleichstreffer von Miroslav Grom zum 1:1 hinnehmen (32.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In die Bredouille brachte Angelo Serdar die ASKÖ Ebensee in der 62. Minute, indem der Verteidiger die Ampelkarte kassierte. Dass die ASKÖ Ebensee in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Daniel Militky, der in der 79. Minute zur Stelle war. Trotz Unterzahl war die ASKÖ Ebensee in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die ASKÖ Raiffeisen Gosau und fuhr somit einen Sieg ein.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Ebensee machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem neunten Platz. Die ASKÖ Ebensee bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten.

Die ASKÖ Raika Gosau führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, ein Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Gosau taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt die ASKÖ Ebensee die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt, während die ASKÖ Raiffeisen Gosau am selben Tag gegen den FC Union Steinerkirchen Heimrecht hat.

1. Klasse Süd: ASKÖ Ebensee – ASKÖ Raiffeisen Gosau, 2:1 (1:1)

79 Daniel Militky 2:1

32 Miroslav Grom 1:1

19 Eigentor durch Lorenz Wallner 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei