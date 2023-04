ATSV Rüstorf lässt Punkte liegen: Drack rettet SV Scharnstein einen Zähler

Details Montag, 17. April 2023 18:52

Im Spiel ATSV Rüstorf gegen den SV Scharnstein trennten sich die Gegner mit einem 1:1-Remis. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Rüstorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der ATSV Rüstorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte das Endresultat 2:2 gelautet.

Scharnstein-Keeper Lachmair wächst über sich hinaus

Der Tabellenführer legte einen starken Start hin, gleich zwei Mal musste sich Lachmair im Tor der Gäste in den ersten Minuten auszeichnen. Es war aber dann die 14. Spielminute, als Rüstorf vor etwa 60 Zuschauern per Elfmeter durch Florian Stürmer das 1:0 erzielte. Fortan hatten die Scharnsteiner die eine oder andere gute Chance, konnten die Kugel aber nicht im Gehäuse unterbringen. Komfortabel war die Pausenführung des Tabellenprimus nicht, aber immerhin gingen die Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Nach dem Seitenwechsel wuchs schließlich Lachmair einmal mehr über sich hinaus und fischte einen Rüstorfer Abschluss aus dem Kreuzeck, ehe in der Schlussphase sein Team den Ausgleich herbeiführte. Fabian Drack ließ sich in der 79. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Scharnstein. Am Ende stand es zwischen dem ATSV Rüstorf und dem SV Wolf System Scharnstein pari.

Zahlen und Fakten

Nach 18 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Rüstorf 40 Zähler zu Buche. Offensiv sticht der ATSV Rüstorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 48 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Rüstorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der SV Scharnstein holte auswärts bisher nur 13 Zähler. Mit 28 Punkten auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem fünften Rang. Sieben Siege, sieben Remis und vier Niederlagen hat Scharnstein derzeit auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für den SV Wolf System Scharnstein bereits drei Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für den ATSV Rüstorf ist auf gegnerischer Anlage die Union Nexus Eberstalzell (Sonntag, 16:30 Uhr). Der SV Scharnstein misst sich am gleichen Tag mit dem FC Altmünster.

1. Klasse Süd: ATSV Rüstorf – SV Wolf System Scharnstein, 1:1 (1:0)

79 Fabian Drack 1:1

14 Florian Stürmer 1:0

