Lucky-Punch in Minute 91: Peer erzielt für St. Wolfgang gegen Frankenmarkt spätes Remis

Der TSV Frankenmarkt und der SV St. Wolfgang verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel hatte ohne einen Sieger auskommen müssen. Die Mannschaften waren mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Krichhamer schnürte Doppelpack

Der TSV Sparkasse Frankenmarkt geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Josip Curic das schnelle 1:0 für St. Wolfgang erzielte. Das 1:1 von Frankenmarkt besorgte Patrick Krichhamer per Freistoß (28.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem TSV Sparkasse Frankenmarkt nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Krichhamer in diesem Spiel (57.). Als einige Zuschauer bereits die Heimmannschaft als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Alexander Peer, der ebenso via Freistoß zum Ausgleich traf (91.). Schließlich gingen Frankenmarkt und der SV St. Wolfgang/Rußbach mit einer Punkteteilung auseinander.

Zahlen und Fakten

Der TSV Sparkasse Frankenmarkt bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Die Offensivabteilung von Frankenmarkt funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 51-mal zu. Der TSV Sparkasse Frankenmarkt weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, sieben Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Mit 27 Punkten auf der Habenseite steht der SV St. Wolfgang derzeit auf dem sechsten Rang. Sieben Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Frankenmarkt ist nun seit zehn Spielen, St. Wolfgang seit sieben Partien unbesiegt.

Der TSV Sparkasse Frankenmarkt stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei der ASKÖ Ebensee vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV St. Wolfgang/Rußbach den ATSV Rüstorf.

1. Klasse Süd: TSV Sparkasse Frankenmarkt – SV St. Wolfgang/Rußbach, 2:2 (1:1)

91 Alexander Peer 2:2

57 Patrick Krichhamer 2:1

28 Patrick Krichhamer 1:1

8 Josip Curic 0:1

