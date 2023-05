SV Bad Goisern gewinnt nach Unterbrechung durch Rettungseinsatz in St. Wolfgang

Details Montag, 22. Mai 2023 12:55

Die 1. Klasse Süd konnte in ihrer 23. Runde unter anderem mit dem Duell zwischen dem SV St. Wolfgang und dem SV Bad Goisern aufwarten. Wenngleich die Goiserer mit einem stolzen Rückstand auf die Aufstiegszone kein Wörtchen mehr im Kampf um eine höhere Liga mitzureden haben, steht man im vorderen Mittelfeld solide da und könnte man die Saison im Idealfall auf Platz drei beenden. Auch die Gäste aus St. Wolfgang konnten sich im Vorfeld der Begegnung berechtigte Hoffnungen auf das Treppchen machen.

Ausgeglichenes Spiel: Keine Vorteile für eine der beiden Mannschaften

Der SV St. Wolfgang und der SV Bad Goisern lieferten sich im mit Spannung erwarteten Derby von Beginn an den erwartet engen Fight, es wurde um jeden Zentimeter gerungen, keine Mannschaft konnte sich entscheidende Vorteile herausarbeiten. Die Partie war erst gute fünf Minuten alt, da musste Schiedsrichter Gerald Winkler selbige bereits unterbrechen. Nach einem Zusammenstoß mit dem Kopf musste die Rettung gerufen werden, ein Akteur des SV St. Wolfgang anschließend ins Krankenhaus, wo selbiger auch über Nacht bleiben musste.

Danach war die Stimmung verständlicherweise gedämpft, beide Teams taten sich etwas schwer, zu ihrem Rhythmus zu finden. In der 36. Minute gingen schließlich die Gäste aus Bad Goisern in Führung. Nach einem Eckball brachten die Hausherren den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Dejan Pilipovic zog aus der Drehung ab, sein Schuss landete via Innenstange beziehungsweise Kreuzeck schließlich in der langen Ecke.

Bad Goisern kommt am Ende zu einem tendenziell glücklichen Sieg im Derby

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste die Möglichkeit auf das 2:0, der Ball wurde im entscheidenden Moment jedoch verstolpert, umgekehrt hatte auch St. Wolfgang aussichtsreiche Gelegenheiten, Gäste-Torhüter Christoph Unterberger behielt bei zwei Freistößen sowie einem Kopfball jedoch die Oberhand. Am Ende durften sich die Gäste aus Bad Goisern über einen knappen Derby-Erfolg freuen, die Hausherren mussten eine eher unglückliche Niederlage hinnehmen.

Christoph Unterberger, Tormann und Obmann SV Bad Goisern:

„Am Anfang gab es nach einem Zusammenstoß mit dem Kopf gleich eine Schrecksekunde, die Rettung musste kommen. Dem Spieler geht es jetzt gut, er musste mit leichter Gehirnerschütterung über Nacht im Krankenhaus bleiben. Eigentlich war das heute ein sehr ausgeglichenes Spiel, es wäre eigentlich ein Unentschieden verdient gewesen, von daher war es ein glücklicher Sieg, sie haten genauso ihre drei bis vier Chancen wie wir. Für ein Derby war es – sieht man vom Rettungseinsatz ab – ein eher ruhiges Spiel. Besonders erwähnenswert ist sicherlich die Leistung unseres 15-jährigen Xaver Wickl in der linken Verteidigung.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei