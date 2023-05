Mission Meistertitel gemeistert: Union Eberstallzell setzt sich nach herausragendem Frühjahr die Krone auf!

Details Sonntag, 28. Mai 2023 19:19

Rückblick in die Saison 2017/18: Die Union Eberstallzell und die Union Rohr liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Meistertitel in der 2. Klasse Südost, welches am Ende erstere Truppe für sich entscheidet. Seitdem war man stets eine feste Größe im Aufstiegskampf der 1. Klasse Süd und konnte sich fünf Jahre nach dem Aufstieg aus der 2. Klasse nun im Winter den Feinschliff für eine denkwürdige Rückrunde holen. Zwei Runden vor Schluss war es soweit und ausgerechnet im Derby gegen FC Union Steinerkirchen gab es gleich zwei Erfolgserlebnisse zu feiern: Einen geschichtsträchtigen Kantersieg im Duell mit dem Lokalrivalen und den daraus resutlierenden Gewinn der Meisterschaft.

Holpriger Start bei atemberaubender Kulisse

Es war ein wahres Fußballfest im Eberstallzeller Autobahnstadion: 800 Zuschauer hatte es an diesem Samstagnachmittag bei angenehmen Temperaturen auf den Fußballplatz verschlagen, die keineswegs enttäuscht wurden. Den Start machte der Underdog, Steinerkirchens Daniel Mittermair stellte in Minute 21 auf 1:0. Geschockt oder gar beeindruckt war der Tabellenführer aber keineswegs, sieben Minuten später egalisierte Franz Karlsberger den Rückstand, ehe man kurz vor der Pause mit wichtigen Treffern dem Gegner das Genick brach – Patrick Michetschläger (43.) und Benedikt Brandstötter (45.) erhöhten vor dem Pausentee auf 3:1 und brachten die Hausherren in ruhiges Fahrwasser.

Eberstallzell schraubt Ergebnis in die Höhe

Nach den Schlussminuten von Durchgang eins roch die Offensivabteilung der Markov-Truppe wohl Lunte, man ließ einem unterlegenen Gegner fortan keine Chance und trieb auch das Ergebnis in eine meisterliche, schwindelerregende Höhe. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff war Michetschläger einmal mehr zur Stelle und stellte auf 4:1, ehe in den Schlussminuten nochmal doppelt nachgelegt werden konnte. Tobias Breitwimmer sorgte für Tagestreffer Nummer fünf (86.), bevor sich Patrick Polic zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ und mit rot des Feldes verwiesen wurde (88.). Den Schlusspunkt einer besonderen Partie setzte der eingewechselte Muhammed Özdemir per Lupfer (92.) – danach gab es kein Halten mehr, die Union Eberstallzell ist offiziell Meister der 1. Klasse Süd.

Herausragende Rückrunde

Den Grundstein für den Meistertitel hatte man zwar bereits im Herbst gelegt, stand aber im Winter "nur" auf Platz zwei, ganze vier Punkte hinter Herbstmeister ATSV Rüstorf. In der spielfreien Zeit holte man sich dann den Feinschliff und avancierte zu einer unschlagbaren Macht, was sich auch in der Ausbeute widerspiegelte. Bislang ließ man lediglich in einem Remis gegen Rüstorf Punkte liegen, die restlichen Partie gewann man allesamt. Mehr als beeindruckend, auch das Torverhältnis der Markov-Schützlinge – Mit 88 Treffern hat man bislang mit Abstand die beste Offensive der Liga, und verfügt zudem auch über den stabilsten Defensivverbund der 1. Klasse Süd, nur 28 Gegentreffer musste man hinnehmen. Es ist also wenig überraschend, das man nach einer extrem dominanten Saison ganz oben steht und insgesamt bis jetzt nur einmal verlor.

Stimme zum Meistertitel

Hristo Veselinov Markov (Trainer Union Eberstallzell):

„Wir hatten im Herbst einen schwierigen Start, konnte im Frühjahr aber richtig souverän performen und haben nur gegen Rüstorf Punkte liegengelassen. Zudem konnten wir immer wieder mit vielen Toren Unterschied gewinnen, wir haben wirklich gezeigt, dass wir die beste Mannschaft der Liga sind und der Titel verdient ist. Wir haben 88 Tore in 24 Spielen geschossen, das ist richtig schön und zeigt, wie stark wir sind."

Die Besten: Pauschallob

1. Klasse Süd: Union Nexus Eberstalzell – FC Union Steinerkirchen, 6:1 (3:1)

92 Muhammed Furkan Özdemir 6:1

86 Tobias Breitwimmer 5:1

55 Patrick Michetschläger 4:1

45 Benedikt Brandstötter 3:1

43 Patrick Michetschläger 2:1

28 Franz Michael Karlsberger 1:1

21 Daniel Mittermair 0:1

