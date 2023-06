SV Ebensee 1922 setzt Siegesserie fulminant fort und wappnet sich für Saisonfinale

Details Sonntag, 04. Juni 2023 23:27

Der SV Ebensee 1922 erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen die SPG Lambach/Edt. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet. So kommt es am letzten Spieltag zu einem furiosen Finale im Kampf um den Relegationsplatz, wenn der SV auf den ATSV Zipf trifft.

Ebensee liefert Torfestival in Durchgang eins ab

Fünf Minuten waren gespielt, als Thomas Pospichal nach einem weiten Einwurf vor etwa 100 Zuschauern die Führung für den SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 besorgte. Bei einem Eckball erhöhte David Rahberger per Kopf für die Gäste auf 2:0 (19.). Mit dem 3:0 von Lukas Schneider für den SV Ebensee 1922 war das Spiel eigentlich schon entschieden (35.). Noch vor der Halbzeit legte Rahberger per Elfmeter seinen zweiten Treffer nach (44.). Das überzeugende Auftreten des SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 baute den Vorsprung in der 55. Minute durch einen herrlichen Sololauf von Gökhan Sengül aus. Stephan Zauner erzielte in der 66. Minute aus der Distanz den Ehrentreffer für Lambach/Edt. Letztlich fuhr der SV Ebensee 1922 einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Zahlen und Fakten

Die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der Gastgeber rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Die Stärke der SPG Lambach/Edt liegt in der Offensive – mit insgesamt 50 erzielten Treffern. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist Lambach/Edt in diesem Ranking auf.

In der Schlussphase der Saison befindet sich der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 in der Tabelle über dem ominösen Strich. Der SV Ebensee 1922 bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und 14 Pleiten. Den SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert die SPG Lambach/Edt beim TSV Sparkasse Frankenmarkt, der SV Ebensee 1922 empfängt zeitgleich den ATSV Zipf.

1. Klasse Süd: SPG RW Lambach/FC Gartner Edt – SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922, 1:5 (0:4)

66 Stephan Zauner 1:5

55 Gökhan Sengül 0:5

44 David Rahberger 0:4

35 Lukas Schneider 0:3

19 David Rahberger 0:2

5 Thomas Pospichal 0:1

