Last-Minute-Held Breinstampf schlägt zu – Frankenmarkt siegt gegen Mondsee

Im Spiel des TSV Sparkasse Frankenmarkt gegen die Union Mondsee Juniors gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Frankenmarkt.

Ablinger-Doppelpack reicht nicht

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Die Mondsee Juniors gingen durch Dominik Ablinger in der 59. Minute in Führung. Die passende Antwort hatte Dieter Schernthaner parat, als er in der 64. Minute zum Ausgleich traf. Das 2:1 des TSV Sparkasse Frankenmarkt bejubelte Patrick Krichhamer (68.). Die Union Mondsee Juniors hatten sich schnell wieder gesammelt und erzielten in Person von Ablinger den Ausgleich (73.). Tobias Breinstampf stellte für Frankenmarkt im Schlussakt den Führungstreffer sicher (88.). Letzten Endes ging der TSV Sparkasse Frankenmarkt im Duell mit den Mondsee Juniors als Sieger hervor.

Trotz des Sieges fiel Frankenmarkt in der Tabelle auf Platz vier. In dieser Saison sammelte der Gastgeber bisher drei Siege und kassierte eine Niederlage.

Bei den Union Mondsee Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Die Gäste verlieren nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und stehen – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem neunten Rang.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist der TSV Sparkasse Frankenmarkt zum SV Promot Roitham, tags zuvor begrüßen die Union Mondsee Juniors die ASKÖ Raiffeisen Gosau vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

1. Klasse Süd: TSV Sparkasse Frankenmarkt – Union Mondsee Juniors, 3:2 (0:0)

88 Tobias Breinstampf 3:2

73 Dominik Ablinger 2:2

68 Patrick Krichhamer 2:1

64 Dieter Schernthaner 1:1

59 Dominik Ablinger 0:1

