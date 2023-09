Erster Sieg! SV Roitham siegt dank Kozole-Doppelpack gegen Schlusslicht

Details Montag, 11. September 2023 17:24

Mit 0:3 verlor SPG Pettenbach 1b/Grünau am vergangenen Sonntag deutlich gegen den SV Promot Roitham. Die Roithamer konnten so nach drei sieglosen Partien zum ersten Mal in dieser Spielzeit überzeugen, während die zweite Garnitur des Landesligisten weiterhin ohne Punkte den letzten Tabellenplatz bekleidet.

Captain Kozole entscheidet Partie fast im Alleingang

Daniel Halasz war es, der in der 20. Minute das Spielgerät aus knapp 25 Metern im Tor von Pettenbach 1b/Grünau unterbrachte. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Martin Kozole nach einem Eckball aus dem Gestochere zum 2:0 zugunsten des SV Roitham (40.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 sicherte Kozole per Kopfball Roitham nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (62.). Am Ende blickte der SV Promot Roitham auf einen klaren 3:0-Heimerfolg über SPG Pettenbach 1b/Grünau.

Zahlen und Fakten

Der SV Roitham macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position elf. Für Roitham steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor drei Niederlagen einsammelte.

Nach vier bestrittenen Begegnungen ist Pettenbach 1b/Grünau Letzter der 1. Klasse Süd. 4:19 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte Pettenbach 1b/Grünau hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Während der SV Promot Roitham am kommenden Samstag den TSV Sparkasse Frankenmarkt empfängt, bekommt es SPG Pettenbach 1b/Grünau am selben Tag mit dem SV St. Wolfgang/Rußbach zu tun.

1. Klasse Süd: SV Promot Roitham – SPG Pettenbach 1b/Grünau, 3:0 (2:0)

62 Martin Kozole 3:0

40 Martin Kozole 2:0

20 Daniel Halasz 1:0

