Aufsteiger Oberwang gewinnt auch in Bad Goisern!

Details Samstag, 16. September 2023 20:19

Am Samstagnachmittag empfängt der SV Kieninger-Bau Bad Goisern die Union Oberwang. Die Gastgeber haben bisher zwei Mal gewonnen und zwei Mal verloren, wie auch letzte Woche bei der 1:0 Niederlage in Vöcklabruck. Oberwang hingegen kommt mit Selbstvertrauen aus zuletzt zwei Siegen gegen die SPG Lambach/Edt und die ASKÖ Ebensee. In der 5. Runde der 1. Klasse Süd gab es einen 0:3 Auswärtserfolg für Oberwang.

Oberwang mit Blitzstart

Vor dem Spieltag befindet sich der Aufsteiger aus Oberwang lediglich einen Punkt vor Bad Goisern – eine Situation, welche die Hausherren natürlich ändern wollten. Bereits in der 4. Minute bekommt diese Hoffnung aber schon einen frühen Dämpfer. Die Gäste aus Oberwang spielen sich über eine schöne Kombination aus dem Mittelfeld auf die offensive Außenbahn. Von dort kommt ein guter Ball zur Mitte, wo Niklas Sperr nur mehr zur Führung einschieben muss. Oberwang konzentriert sich fortan auf das Verwalten der Führung und überlässt es Bad Goisern, das Spiel zu machen. Die Hausherren haben über weite Teile des Spiels die Kontrolle, können aber kein Kapital daraus schlagen. Nach einigen erfolglosen Chancen auf beiden Seiten geht es mit einem knappen 0:1 in die Pause.

Bad Goisern drückt – Oberwang trifft

In der 2. Halbzeit macht die Heim-Elf mehr fürs Spiel und drückt auf den Ausgleich. Oberwang steht aber gut und lauert auf Umschaltmomente, immer wieder geht es hin und her. In der 61. Spielminute nutzen die Gäste einen ihrer Konter und Christoph König stellt auf 0:2 für die Gäste. Mit seinem Doppelpack abermals nach einem Konter sorgt König in der 74. Minute dann für die Entscheidung. Bad Goisern schafft es in der 5. Runde nicht ihre Kontrolle in Tore umzumünzen und somit verlieren sie unterm Strich deutlich mit 0:3 zu Hause.

Nächsten Samstag spielt Bad Goisern auswärts gegen Scharnstein. Einen Tag später empfängt Oberwang die Union Steinerkirchen

Stimme zum Spiel:

Mario Pöckl, Sportlicher Leiter Union Oberwang:

„Wir sind gut auf den Gegner eingestellt gewesen und haben bewusst auf diese Umschaltmomente gelauert. Mit unseren schnellen Spielern kann immer etwas passieren. So ist es ein verdienter Sieg in meinen Augen. Als Aufsteiger sind wir super in die Saison gestartet mit 10 Punkten auf 5 Spielen.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.