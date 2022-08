5:1-Auswärtssieg! Union Esternberg 1b startet spät, aber erfolgreich in die Saison

Details Sonntag, 21. August 2022 16:14

In der dritten Runde der neuen 2. Klasse 1b kreuzten die zweiten Mannschaften der der beiden Landesligisten, SK Kammer und Union Esternberg, die Klingen. Während der SK in seinem Premierenspiel im Kampfmannschaftsbereich in der Vorwoche gegen WSC Hertha den Kürzeren gezogen hatte, startete die zweite Garnitur aus dem Sauwald nach zwei spielfreien Wochenenden verspätet in die Saison. Das Team von Trainer Mario Gross geriet am Samstagnachmittag früh in Rückstand, drehte dann aber das Spiel und feierte am Ende einen souveränen 5:1-Sieg. Die Hausherren hingegen blicken auch nach dem zweiten Match auf ein noch jungfräuliches Punktekonto.

Hausherren mit früher Führung

Nachdem Schiedsrichter Kuljici das Spiel auf dem Trainingsplatz des SK Kammer angepfiffen hatte, war die Heimelf von Coch Matthias Bichler zunächst das bessere Team. Die Hausherren führten eine feine Klinge und durften sich nach nur zehn Minuten über den Führungstreffer freuen. Nach einem gelungenen Spielzug und einem Pass durch die Esternberger Viererkette tauchte Emin Mehmedagic alleine vor dem Union-Gehäuse auf und ließ sich diese Chance nicht entgehen. Doch noch in der Anfangsphase drehten die Gäste aus dem Nichts die Partie.

Esternberger Doppelschlag

Zunächst konnte SK-Schlussmann Marcel Illy einen Freistoß von Michael Unhaller nur kurz abwehren, ehe Patrik Kothbauer per Abstauber erfolgreich war. Nach dem darauffolgenden Anstoß eroberte die Union den Ball und startete über die rechte Seite einen Angriff. Jakob Holzapfel zog aus 18 Metern ab und knallte die Kugel in den Winkel. Nach diesem Doppelschlag wussten die "Sauwaldveilchen" spielerisch zu gefallen, weshalb die Zuschauer nun ein offenes und ausgeglichenes Match zu sehen bekamen. Die Heimischen waren bemüht, das Blatt zu wenden und waren bei Standards stets gefährlich, der Ausgleich wollte der Bichler-Elf aber nicht gelingen.

"Sauwaldveilchen" legen drei Tore nach

Nach Wiederbeginn begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe, wenngleich die Gäste - mit der Führung im Rücken - einen Tick mehr vom Spiel hatten. Nach einer Stunde stellte die Union die Weichen auf Sieg, als David Beham nach einem Angriff über links einen Innenverteidiger des SK anpresste, den Ball eroberte und alleine vor Goalie Illy das Leder ins kurze Eck schob. Wenig später war die Messe gelesen. Lukas Stadler tanzte mehrere Gegenspieler aus, zog an der Strafraumgrenze mit links ab und versenkte das Spielgerät gefühlvoll im Kreuzeck. Die Hausherren waren längst geschlagen, kurz vor Schluss schlug es im SK-Gehäuse aber noch einmal ein, als Julian Langbauer den 1:5-Endstand besiegelte.

Mario Gross, Trainer Union Esternberg 1b:

"Wir hatten in der Anfangsphase große Probleme und sind auch in Rückstand geraten. Der Doppelschlag war ungemein wichtig, konnten das Spiel drehen und am Ende einen verdienten Sieg feiern".