ATSV Sattledt Juniors machen halbes Dutzend voll

Details Sonntag, 28. August 2022 18:41

Am vierten Spieltag der neuen 2. Klasse 1b kreuzten die Juniors des ATSV Bamminger Sattledt und der Union Peuerbach die Klingen. Ebenso wie das anschließende Landesliga West-Match - die Gäste feierten einen souveränen 4:1-Erfolg - brachte am Samstagnachmittag auch das Vorspiel ein klares Ergebnis, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Die Heimelf von Trainer Denys Tarchenko lag früh mit 2:0 voran, feierte am Ende einen 6:1-Kantersieg und fuhr im dritten Match den zweiten "Dreier" ein. Die Peuerbacher hingegen landeten eine Woche nach ihrem ersten vollen Erfolg in ihrer Premieren-Saison im Kampfmannschaftsbereich am Boden der Realität und mussten die zweite Niederlage einstecken.

Heimische Juniors mit früher 2-0-Führung

In der Voralpenkreuzarena starte der ATSV druckvoll in der Partie und durfte sich nach nur drei Minuten über die Führung freuen, als Andreas Amer nach einer Flanke von Huso Tahric mit dem Kopf zur Stelle war. Die Tarchenko-Elf dominierte fortan das Geschehen und schlug in Minute 18 erneut zu - nach einem gelungenen Spielzug verwertete Stefan Weingartner einen Stanglpass. Die Sattledter hatten Spiel und Gegner fest im Griff und ließen nur den einen oder anderen Entlastungsangriff der Gäste zu. Kurz vor der Pause war die Messe eigentlich schon gelesen, als Filip Kajic an der Strafraumgrenze abzog und den Ball zum 3:0-Halbzeitstand ins Eck setzte.

Vier Tore in Halbzeit zwei

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Lehfellner verzeichnete die Gästeelf von Coach Ernst Würzl den besseren Start. In Halbzeit zwei waren fünf Minuten gespielt, als Marvin Stögermüller aus halbrechter Position eine Flanke schlug, der Ball immer länger wurde und hinter dem überraschten ATSV-Schlussmann Kevin Papp einschlug. Die Peuerbacher Hoffnungen auf eine mögliche Wende des Spieles waren nur von kurzer Dauer. Nach einer Stunde stellten die Heimischen den Drei-Tore-Abstand wieder her - Enis Nebija erhöhte nach einer Direktabnahme auf 4:1. Fünf Minuten später musste der 20-jährige portugiesische Union-Keeper, Miguel Ribeiro Teixeiro, schon wieder hinter sich greifen, als Kajic zum zweiten Mal an diesem Nachmittag ins Schwarze traf und sich zu einem Doppelpack beglückwünschen lassen durfte. Die Partie war längst entschieden, kurz vor dem Ende machte die Tarchenko-Elf aber das halbe Dutzend voll. Die Hausherren fuhren einen Konter, der kurz zuvor eingewechselte Gabriel Strobl tauchte alleine vor dem Union-Kasten auf, schob das Leder an Goalie Teixeiro vorbei und setzte beim Sattledter Kantersieg den Schlusspunkt.

Michael Smith, Kapitän ATSV Sattledt Juniors:

"Wir sind von der ersten Minute an dominant aufgetreten und konnten einen ebenso souveränen wie hochverdienten Sieg feiern. Nach der frühen 2:0-Führung haben wir, sieht man von der Anfangsphase der zweiten Halbzeit ab, konsequent weitergespielt und vier Tore nachgelegt. Wir sind gut in die neue Liga gestartet und mit dem bisherigen Saisonverlauf grundsätzlich zufrieden".