Union Pettenbach 1b lässt erstmals Punkte liegen

Details Freitag, 09. September 2022 19:59

Zum Auftakt des sechsten Spieltages der neuen 2. Klasse 1b war in der Begegnung zwischen der Union Pettenbach 1b und der Union Esternberg 1b eine interessante Partie zu erwarten. In der ROBEX Arena trafen der Tabellenzweite und der Fünftplatzierte aufeinander. Während die Heimelf von Coach Gerhard Tiefenthaler die drei bisherigen Spiele allesamt gewinnen konnte, feierten die "Sauwaldveilchen" bislang "nur" zwei Siege. Ein intensives und über weite Strecken ausgeglichenes Match fand am Freitagabend keinen Sieger, wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

Intensive, aber torlose erste Halbzeit

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Chinta bekamen die Zuschauer eine erwartet enge Partie zu sehen. Da Vinicus Galvao und Tobias Riedler in den Landesliga-Kader rückten, mussten die verlustpunktfreien Hausherren auf zwei Leistungsträger verzichten und somit ersatzgeschwächt antreten. Dennoch lieferten die Almtaler eine anständige Performance ab, wenngleich die Gäste aus dem Sauwald mit breiter Brust auftraten und den Pettenbachern von Beginn an auf Augenhöhe begegneten. Auch wenn die Zuschauer in Halbzeit eins vergeblich auf Tore warteten und klare Chancen Mangelware waren, waren die ersten 45 Minuten intensiv und kurzweilig.

Kothbauer bringt Gäste in Front - Fekete gleicht aus

Kaum hatte der zweite Durchgang begonnen, durfte die Gästeelf von Trainer Mario Gross auf einen "Dreier" hoffen. In Minute 47 wurde Patrik Kothbauer mit einem weiten Pass ins Szene gesetzt und das 30-jährige Esternberger Eigengewächs stellte aus abseitsverdächtiger Position auf 0:1. Die Tiefenthaler-Elf gab darauf nur fünf Minuten später die passende Antwort - nachdem der Ball zunächst ans Aluminium geklatscht war und ein Gäste-Verteidiger das Leder verfehlt hatte, reagierte Sebastian Fekete am schnellsten und glich aus einem Gestochere aus. Damit hatten beide Teams ihr Pulver aber auch schon verschossen, wenngleich es fortan munter hin und her ging. Die Pettenbacher hatten in Durchgang zwei einen Tick mehr vom Spiel, mit einem weiteren Lattentreffer aber Pech. Aber auch die "Sauwaldveilchen" versteckten sich nicht und fanden einen Matchball vor, Pettenbach-Schlussmann Niklas Gösweiner machte einen gefährlichen Kopfball jedoch zunichte. Das Match stand bis zum Schluss auf Messers Schneide, der entscheidende Treffer wollte hüben wie drüben aber nicht fallen.

Franz Kremsmayr, Sportlicher Leiter Stellvertreter Union Pettenbach:

"Natürlich hätten wir im vierten Spiel gerne den vierten Sieg gefeiert, aber die Esternberger waren ein überaus starker Gegner. Letztendlich war es ein gerechtes Unentschieden und können mit dem einen Punkt gut leben, da wir auf wichtige Spieler verzichten mussten. Unser 1b-Team hat bislang zehn Punkte eingefahren und ist auf einem guten Weg".