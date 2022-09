SV Gmunden Juniors feiern zweiten Sieg in Folge

Details Donnerstag, 15. September 2022 13:15

Am sechsten Spieltag der neuen 2. Klasse 1b trafen in der Begegnung zwischen den SV Gmunden Juniors und dem SK Schärding 1b zwei punktegleiche Teams aus der oberen Hälfte der Tabelle aufeinander. Aufgrund von Personalproblemen der Gäste einigten sich die beiden Klubs auf eine Verschiebung der ursprünglich für vergangenen Samstag geplanten Partie. Am Mittwochabend war es so weit, kreuzten die beiden zweiten Mannschaften der Vereine aus der Landesliga West die Klingen. Die Heimelf von Trainer Jeton Cubrelji war nahezu im gesamten Match überlegen, behielt am Ende mit 2:0 verdient die Oberhand und feierte den zweiten Sieg in Folge. Für die Innviertler hingegen war nach zwei Siegen am Stück Schluss mit lustig, mussten die Mannen con Coach Armin Kadiric die dritte Saisonniederlage einstecken.

Juniors mit komfortabler 2:0-Führung

Die Hausherren übernahmen in der LSP Arena sofort die Initiative und verzeichneten von Beginn an mehr Ballbesitz. Die Juniors spielten gut nach vorne, während die Gäste ein Defensivkonzept verfolgten. Ermin Durgutovic konnte in der Anfangsphase zwei Gmundener Chancen nicht nutzen. Nach einem feinen Pass von Kiril Chokchev sowie einer Flanke setzte der 19-Jährige die Kugel jeweils neben den Schärdinger Kasten. Wenig später hatte das SVG-Talent bem Führungstreffer der Heimischen seine Beine aber entscheidend im Spiel, als Durgutovic, nach einem erneuten Chokchev-Pass, drei Gegenspieler austanzte und den Ball in den Rückraum schlug - Emin Bajric fackelte nach lange und stellte auf 1:0. Die Traunseestädter schlugen aus ihrer Überlegenheit nach einer halben Stunde erneut Kapital. Nach einem Einwurf der Gäste kam das Leder zu Elvis Bradaric, der 18-Jährige brachte den Ball zur Mitte, Tobias Laska nahm die Kugel gekonnt an, zog aus rund 25 Metern ab und versenkte den Ball im Kreuzeck. Kurz vor der Pause verhinderte Schärdings Schlussmann einen weiteren Treffer der Hausherren, als Johannes Grafinger in aussichtsreicher Position an Keeper Milos Vuckovic scheiterte.

Chokchev kann Gmundner Chancen nicht verwerten

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Akbel bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Die Cubrelji-Elf dominierte auch im zweiten Durchgang, konnte den Sack aber nicht zumachen. Die Heimischen kreierten nach der Pause gute Chancen, der Chef-Trainer der Gmundner Kampfmannschaft konnte diese aber nicht nutzen. Chokchev tauchte zwei Mal alleine vor dem Schärdinger Kasten auf, der 40-Jährige fand aber jeweils im starken SKS-Torwart Vuckovic seinen Meister. Da ein Schärdinger Angreifer bei der einzigen nennenswerten Einschussgelegenheit der Gäste den Ball neben das Tor setzte, wartete die Zuschauer in Halbzeit zwei vergeblich auf Tore, blieb es bis zum Schluss beim 2:0.

Jeton Cubrelji, Trainer SV Gmunden Juniors:

"Es war ein hochverdienter Sieg, der aufgrund der vielen Chancen auch höher hätte ausfallen können. Es läuft bislang sehr gut, konnten im vierten Match den dritten Dreier einfahren und sind in der Tabelle vorne dabei".