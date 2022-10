Sieben Tore in Halbzeit eins! Union Gschwandt 1b feiert 7:0-Schützenfest

Details Samstag, 01. Oktober 2022 18:41

In der neunten Runde der neuen 2. Klasse 1b trafen die Union Gschwandt 1b und der ASV St. Marienkirchen/Polsenz 1c aufeinander. Während die zweite Mannschaft der Union in ihrer Premierensaison im Kampfmannschaftsbereich bereits zwei "Dreier" einfahren konnte, warten die "Samareiner" noch auf einen vollen Erfolg. Eine Woche nach dem ersten Punktgewinn (2:2 gegen Esternberg) nahmen sich die Gäste viel vor, doch am Samstagnachmittag gerieten die Mannen von Trainer Mathias Kimpflinger mit 0:7 böse unter die Räder, mussten im sechsten Match die fünfte Niederlage einstecken und zieren als einziges siegloses Team der Liga das Ende der Tabelle. Die Spindler-Elf hingegen ließ es vor allem in der ersten Halbzeit ordentlich krachen und bilanziert nach dem dritten Saisonsieg ausgeglichen.

Spindler-Elf mit früher 2:0-Führung

Union-Coach Hannes Spindler standen mit Nedim Rizvanovic und Martin Gavric Verstärkungen aus dem Landesliga-Kader zur Verfügung, zudem feierte Tobias Kaltenböck nach einem Muskelfaserriss sein Comeback. Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Kreuzer legten die Hausherren sofort den Vorwärtsgang ein und eröffneten in Minute 18 den Torreigen. Rizvanovic marschierte auf der linken Seite unwiderstehlich durch und setzte den Ball ins kurze Eck. 180 Sekunden später schlug es im Kasten der Gäste schon wieder ein, als Rizvanovic auf der linken Seite einen Stanglpass schlug, den Gavric verwertete.

Hausherren legen fünf Tore nach

Auch den nächsten Angriff gestaltete die Union erfolgreich, wieder war es Rizvanovic, der auf 3:0 stellte. In den folgenden Minuten trugen sich auch Kaltenböck und Lukas Grill in die Torschützenliste ein. Die Messe war längst gelesen, die Spindler-Elf ließ aber nicht locker und legte bis zur Pause zwei Tore nach. Zunächst zog Rizvanovic nach einem Kaltenböck-Pass von der linken Seite zur Mitte und schob das Leder zu seinem dritten Treffer ein. 60 Sekunden später schlug Grill von der rechten Seite eine Flanke, die Gavric zum 7:0-Halbzeitstand einnickte.

Spitzbart-Aluminiumtreffer das Highlight in Halbzeit zwei

Nachdem die Union ihr Pulver vor der Pause verschossen hatte und von den Gästen auch nach dem Seitenwechsel nicht allzu viel zu sehen war, bekamen die Zuschauer in Halbzeit zwei ein Spiel auf äußerst mäßigem Niveau zu sehen. Die Spindler-Elf hatte die drei Punkte in der Tasche und tat im zweiten Abschnitt nur das Nötigste. Während das 1c-Team nur einmal - durch einen Distanzschuss - gefährlich wurde, war ein Aluminiumtreffer von Gschwandts Patrick Spitzbart das Highlight im zweiten Durchgang. Somit warteten die Zuschauer bis zum Schluss vergeblich auf einen weiteren Treffer.

Hannes Spindler, Trainer Union Gschwandt 1b:

"Auch wenn der Gegner nicht der stärkste war, muss man sieben Tore erst erzielen - und die in einer Halbzeit. Wir freuen uns über den dritten Saisonsieg sowie die bislang ausgeglichene Bilanz und sind mit dem Abschneiden überaus zufrieden".