Union Pettenbach 1b verteidigt "weiße Weste" und macht halbes Dutzend an Saisonsiegen voll

Zum Auftakt des elften Spieltages der neuen 2. Klasse 1b kam es zur Begegnung zwischen der Union Pettenbach 1b und den ATSV Sattledt Juniors. Im Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Viertplatzierten kreuzten zwei Teams aus der oberen Region die Klingen. Die Union ist ebenso wie Tabellenführer Bad Wimsbach noch ungeschlagen, aber auch die Juniors gingen nach zwei Siegen am Stück mit breiter Brust in die Partie. Sechs Tage nach einem enttäuschenden Unentschieden bei Schlusslicht St. Marienkirchen feierte die Heimelf von Trainer Gerhard Tiefenthaler am Freitagabend in einem torreichen Match einen 6:3-Erfolg, verteidigte die "weiße Weste" und machte das halbe Dutzend an Saisonsiegen voll. Der ATSV traf in der ROBEX Arena drei Mal ins Schwarze, die Tarchenko-Elf musste aber die vierte Saisonniederlage einstecken.

Pettenbacher Doppelschlag

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Kaiblinger bekamen die Zuschauer das erwartet enge und intensive Spiel zu sehen. Nach den Siegen in den letzten beiden Partien traten die von Coach Denys Tarchenko gut eingestellten Gäste selbstbewusst auf, begegneten der Union mit offenem Visier und ließen nicht viel zu. Es ging munter hin und her mit der einen oder anderen Chance auf beiden Seiten. Am Ende der ersten Halbzeit ging es dann Schlag auf Schlag. In Minute 38 verlagerte Pettenbachs Marcel Auringer das Spiel auf die linke Seite, Kilian Kreiseder nahm den Ball geschickt an und setzte die Kugel mit dem zweiten Kontakt ins lange Eck. Nach diesem Treffer waren die Juniors noch nicht sortiert, als es im Sattledter Kasten schon wieder einschlug. Die Tiefenthaler-Elf kombinierte sich auf der rechten Seite sehenswert nach vorne - Florian Herndler schloss den gelungenen Spielzug erfolgreich ab. Praktisch mit dem Pausenpfiff war der ATSV zurück im Spiel, als Huso Tahric einen Freistoß aus rund 25 Metern im rechten Winkel versenkte.

Tiefenthaler-Elf legt vier Tore nach

Die Tarchenko-Elf hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch kurz nach Wiederbeginn waren die Hausherren hellwach und setzten den Plan perfekt um. Der ebenerst eingewechselte Maximilian Haslinger setzte sich auf der linken Seite energisch durch und schlug eine Flanke, die Ben Zehetner in Minute 47 verwertete. Vier Minuten später stellte die Union die Weichen endgültig auf Sieg, als Friedrich Pöll nach einer Ecke eine Verwirrung in der Sattledter Hintermannschaft zu nutzen wusste und einen Kopfball im langen Eck unterbrachte. Kurz danach durfte sich das 17-jährige Eigengewächs erneut als Torschütze feiern lassen, erhöhte Pöll auf 5:1. Nachdem die Messe gelesen war, machten die Pettenbacher zehn Minuten später durch Zehetner das halbe Dutzend voll.

Langeder sieht Rot - Juniors betreiben Ergebniskosmetik

In der restlichen Spielzeit ließ die Tiefenthaler-Elf die Zügel schleifen, diese Nachlässigkeit wurde in der Schlussviertelstunde bestraft. Zunächst korrigierte Philipp Sterner das Ergebnis. In Minute 83 wurde Thomas Langeder zu Fall gebracht, der 28-jährige Pettenbacher, der im Vorjahr von Schlierbach zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, ließ sich zu einer Unsportlichkeit hinreißen und flog aufgrund einer Beleidigung mit Rot vom Platz. 60 Sekunden später war Tahric erneut mit einem ruhenden Ball erfolgreich und versenkte zum zweiten Mal an diesem Abend einen Freistroß zum 6:3-Endstand.

Gerhard Tiefenthaler, Trainer Union Pettenbach 1b:

"Im ersten Durchgang war es eine enge Partie, nach der Pause sind wir dann engagiert und konzentriert ans Werk gegangen und konnten einen verdienten Sieg feiern. Die beiden Gegentore in der Schlussphase und der Platzverweis geben dem sechsten Saisonsieg aber einen bitteren Beigeschmack. Nichtsdestotrotz verläuft die Saison bislang ausgezeichnet. Die harte Arbeit trägt Früchte, zudem belohnen sich die vielen Talente aus dem U17-Team für das fleißige Training".