Nach 0:2-Rückstand feiert Herbstmeister gegen Union Peuerbach Juniors 6:2-Kantersieg

Details Samstag, 04. März 2023 17:44

Zum Rückrundenauftakt der 2. Klasse 1b empfing die Union Pettenbach 1b die Union Peuerbach Juniors. Im Duell zwischen dem Herbstmeister und dem Tabellenzehnten waren die Rollen klar verteilt, zumal die Almtaler als einziges Team der Liga in dieser Saison noch ungeschlagen sind und zudem im Hinspiel einen souveränen 4:0-Auswärtssieg feiern konnten. Doch die Gäste aus dem Hausruckviertel blieben in den letzten drei Hinrundenspielen ungeschlagen und wollten den Aufwärtstrend in der Robex Arena fortsetzen. Das Team von Coach Ernst Würzl verzeichnete am Samstagnachmittag auch den besseren Start und liebäugelten nach einer frühen 2:0-Führung mit einer Überraschung. Der Ligaprimus ließ sich davon aber nicht beirren, drehte das Spiel noch vor der Pause, behielt am Ende mit 6:2 klar die Oberhand und festigte mit dem dritten Sieg in Folg die Tabellenführung.

Gäste mit Blitzstart

Die Hausruckviertler verzeichneten den besseren Start und hatten nach fünf Minuten die Nase vorne, als Felix Wimmer aus rund 20 Metern abzog und die Kugel versenkte. Mit der Führung im Rücken wussten die Gäste zu gefallen und agierten zunächst überaus abgeklärt, während der Favorit sich schwer tat, ins Spiel zu finden. Eine Viertelstunde war gespielt, als die Peuerbacher erneut jubeln durften. Nach einem langen Ball und einem Missverständnis in der Innenverteidigung der Heimischen wollte Pettenbach-Schlussmann Niklas Radner die brenzlige Situation bereinigen, beim Klärungsversuch schoss der Goalie jedoch Sebastian Fekete an, von dem das Leder ins Tor sprang.

Pettenbacher Doppelschlag

Der zweite Gegentreffer war für den Herbstmeister der Weckruf. Die Mannen von Trainer Gerhard Tiefenthaler krempelten die Ärmel hoch und machten den Rückstand mit einem Doppelschlag wett. In Minute 20 konnte ein Gäste-Verteidiger einen Schuss zunächst blocken, ehe Dejan Plavsic mit einem Lupfer erfolgreich war. 180 Sekunden später setzte sich Gabriel Hageneder auf der linken Seite energisch durch, der Verteidiger krönte seine feine Einzelleistung mit einem trockenen Abschluss zum 2:2. Nach einer halben Stunde kippte das Match. Nach einem kurz abgespielten Freistoß der Almtaler wurde der Ball verlängert, Michael Klinglmair fackelte nicht lange, zog direkt ab und brachte den Favoriten mit einem strammen Schuss erstmals an diesem Nachmittag in Front. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wurde der Tabellenführer seiner Favoritenrolle gerecht, hatte fortan Spiel und Gegner im Griff und erzwang kurz vor der Pause die Vorentscheidung. Tobias Riedler marschierte auf der linken Seite durch und legte uneigennützig quer, Plavsic musste das Leder nur noch einschieben und und fixierte den 4:2-Halbzeitstand.

Tiefenthaler-Elf legt zwei Tore nach

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit zwei frühen Toren, allerdings durfte nach der Pause sich der Tabellenführer über einen Doppelschlag freuen. Nach einer Ansprache von Coach Tiefenthaler setzten die Pettenbach den Matchplan ihres Trainers perfekt um. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wiesinger musste Peuerbach-Keeper Adriano Sumanovac zum fünften Mal an diesem Tag hinter sich greifen, als Riedler nach einem langen Ball über die Abwehr der Gäste alleine vor dem Goalie auftauchte, sich die Chance nicht entgehen ließ und auf 5:2 erhöhte. Vier Minuten später machte der Tabellenführer den Deckel drauf. Plavsic legte sich den Ball zu einem Freistoß zu recht, der 20-jährige Bosnier zirkelte die Kugel aus rund 25 Metern über die Mauer ins kurze Eck und durfte sich zu einem Dreierpack beglückwünschen lassen. Nachdem die Almtaler das halbe Dutzend vollgemacht hatten, war die Luft heraußen. Der Ligaprimus kontrollierte das Geschehen und kam zu weiteren Chancen, dem Pettenbacher Offensivspiel fehlte jedoch der nötige Nachdruck, sodass es bis zum Schluss beim 6:2 blieb.

Gerhard Tiefenthaler, Trainer Union Pettenbach 1b:

"Wir hatten uns den Start ganz anders vorgestellt, doch der Gegner verfügt über einige erahrene Spieler und hat in der Anfangsphase geschickt agiert. Der Schlüssel zum Sieg war, dass wir kurz nach dem zweiten Gegentor mit einem Doppelschlag ausgleichen konnten. Dann haben wir das Spiel in den Griff bekommen und das Match gedreht. Die Mannschaft hat tolle Moral bewiesen, gezeigt, dass die Stimmung im Team ausgezeichnet ist und letztendlich den angeestrebten Dreier eingefahren".

