ATSV Sattledt Juniors entzaubern Ex-Tabellenführer

Details Sonntag, 12. März 2023 11:16

In der 17. Runde der 2. Klasse 1b stand das Kräftemessen zwischen den SK Bad Wimsbach Juniors und den ATSV Sattledt Juniors auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Viertplatzierten waren die Grün-Weißen zu favorisieren, zumal der SKW im Titelkampf präsent und von Tabellenführer Pettenbach nur durch vier Punkte getrennt ist. Doch die Sattledter sind seit geraumer Zeit im Aufwind und setzten ihren guten Lauf am Samstagnachmittag mit einem 2:0-Erfolg fort. Während die Gästeelf von Coach Denys Tarchenko im siebenten Auswärtsspiel den fünften "Dreier" einfuhr und aus den letzten vier Partien zehn Punkte sammelte, mussten die jungen Bad Wimsbacher, die im Herbst die Tabelle angeführt hatten, die zweite Heimpleite in Folge einstecken.

Gäste mit Start nach Maß

Im "kleinen Derby" der zweiten Mannschaften der beiden Landesligisten verzeichneten die Gäste im HF-Stadion den besseren Start. Nach nur sieben Minuten hatten die Sattledter die Nase vorne, als Philipp Sterner einen Stellungsfehler in der Hintermannschaft der Heimischen zu nutzen wusste. Danach entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, mit Chancen auf beiden Seiten. Der SKW, der mit einigen sehr jungen Spielern agierte, hielt dagegen und war um den Ausgleich bemüht. Doch die Tarchenko-Elf behauptete den Vorsprung und hätte durchaus ein Tor nachlegen können. Da der erst 16-jährige Tim Rauscher die beste Bad Wimsbacher Chance nicht nutzen konnte, blieb es bis zur Pause beim 0:1.

Entscheidung nach 70 Minuten

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Jusic entwickelte sich am Kunstrasen ein munteres Hin und Her. Der ATSV erarbeitete sich in Halbzeit zwei jedoch ein leichtes Übergewicht und schlug daraus nach 70 Minuten Kapital. Zehn Minuten nachdem Bad Wimsbach-Routinier Szilveszter Bori, der angeschlagen in die Partie gegangen war und der jungen Mannschaften helfen wollte, ausgewechselt werden musste, stellte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Dominik Gremes - nach einem Abstimmungsfehler zwischen SKW-Schlussmann Thomas Steinböck und einem Innenverteidiger - auf 0:2. Mit dem zweiten Sattledter Treffer war die Messe gelesen und bei der Heimelf von Coach Helmut Winitzky die Luft heraußen. Der ATSV ließ in der Schlussphase nichts anbrennen und feierte mit einem 2:0-Erfolg den dritten Sieg in den letzten vier Spielen.

Helmut Winitzky, Trainer SK Bad Wimsbach Juniors:

"Wir haben gewusst, dass wir an die starken Leistungen vom Herbst im neuen Jahr nicht werden anknüpfen können, zumal die Mannschaft extrem jung ist. Demzufolge ist der Titelkampf oder mögliche Aufstieg für uns kein Thema, wenngleich wir bemüht sind, vorne dranzubleiben. Nicht zuletzt aufgrund der größeren Erfahrung konnten sich die Sattledter durchsetzen und letztendlich einen verdienten Derbysieg feiern".

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei