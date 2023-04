Gremes-Brüder bescheren ATSV Sattledt Juniors dritten Sieg am Stück

Details Donnerstag, 27. April 2023 12:05

In einem Nachholspiel zur 16. Runde der 2. Klasse 1b empfingen die ATSV Bamminger Sattledt Juniors die Union SRW Schlierbach 1b. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Tabellenzehnten ging es vor allem für die Heimelf von Coach Denys Tarchenko um wichtige Punkte, zumal die Sattledter die Hoffnung auf eine entscheidende Präsenz im Aufstiegskampf noch nicht aufgegeben haben. Nach einem souveränen 5:1-Auswärtserfolg im Hinspiel ließen die Juniors auch am Dienstagabend nichts anbrennen und fuhren mit einem 2:0-Sieg den dritten "Dreier" am Stück ein. Die Oberndorfinger-Elf hingegen ging trotz einer ordentlichen Performance zum dritten Mal in Folge leer aus und wartet zudem seit bereits 270 Minuten vergeblich auf einen Treffer.

Dominik Gremes bringt Favoriten früh in Führung

Der Favorit erarbeitete sich in der Voralpenkreuzarena sofort ein Übergewicht und hatte nach nur acht Minuten die Nase vorne. Dominik Gremes wurde mit einem Steilpass auf die Reise geschickt, der 18-Jährige ließ sich diese Chance nicht entgehen und stellte auf 1:0. Die Hausherren blieben am Drücker, die Tarchenko-Elf verabsäumte es jedoch, ein Tor nachzulegen. Beinahe hätte Sattledts junger Flügelspieler einen Doppelpack geschnürt, Dominik Gremes traf aber nur die Stange. Nach rund einer halben Stunde fanden die Gäste zusehends besser ins Spiel und begegneten dem ATSV mit offenem Visier. Die Schlierbacher kreierten auch die eine oder andere Möglichkeit und fanden kurz vor die Pause die Chance auf den Ausgleich vor, Sattledt-Schlussmann Kevin Papp hielt aber die knappe Führung der Heimischen fest.

Sebastian Gremes macht Sack zu

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fejziu entwickelte sich ein intensives und offenes Match. Die Juniors verzeichneten in Halbzeit zwei mehr Spielanteile, bei ihren Offensivaktionen trafen die Hausherren aber des Öfteren die falsche Entscheidung bzw. fand der letzte Pass keinen Abnehmer. In dieser Phase konnte Osman Karacam, der im Winter von Thalheim nach Sattledt zurückgekehrt war und die Karriere bei seinem Stammverein ausklingen lassen möchte, ein, zwei gute Chancen nicht nutzen. Nach 70 Minuten sorgte dann die junge Fraktion für die Entscheidung, als Sebastian Gremes, zwei Jahre jüngerer Bruder von Dominik, nach einem Querpass von Gabriel Strobl die Kugel versenkte. Auch wenn die junge und engagierte Oberndorfinger-Elf bis zum Schluss nicht aufsteckte, ließen sich die Juniors die Butter nicht vom Brot nehmen, behaupteten die klare Führung und wahrten mit dem zehnten Saisonsieg ihre Aufstiegschance.

Denys Tarchenko, Trainer ATSV Sattledt Juniors:

"Wir konnten den angestrebten Pflichtsieg einfahren, es war aber keineswegs ein Selbstläufer, denn die jungen, talentierten Schlierbacher haben über weite Strecken gut dagegengehalten und eine ordentliche Leistung abgeliefert. Die Top-Drei der Tabelle sind nach wie vor in Reichweite, weshalb wir insgeheim hoffen, im Aufstiegskampf in der entscheidenden Phase eine Rolle spielen zu können. Darum wollen wir am Freitag, im Heimspiel gegen Esternberg, einen Dreier nachlegen".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei