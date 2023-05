Sechster Heimsieg in Folge! Union Pettenbach 1b lacht wieder von der Tabellenspitze

Details Freitag, 05. Mai 2023 20:08

Am 25. Spieltag der 2. Klasse 1b stand mit der Begegnung zwischen der Union Sparkasse Pettenbach 1b und der SPG St. Marienkirchen 1b/Wallern 1b ein klassisches Duell "David gegen Goliath" auf dem Programm, waren im Aufeinandertreffen zwischn dem Zweitplatzierten und dem Schlusslicht der Tabelle die Rollen klar verteilt. Zwei Wochen nach der ersten und bislang einzigen Saisonniederlage (0:3 bei Hertha Wels 1b) kehrten die Almtaler wieder auf die Siegerstraße zurück. Nach einem überraschenden 3:3-Remis im Hinspiel wurde der Titelaspirant am Freitagabend seiner Favoritenrolle mit einem 5:0-Kantersieg gerecht und lacht nach dem sechsten Heim-"Dreier" in Folge wieder von der Tabellenspitze. Die Spielgemeinschaft hingegen musste den Platz zum vierten Mal in Serie als Verlierer verlassen und die bereits 14. Saisonniederlage einstecken.

Favorit macht Sack schon vor der Pause zu

Nach einer zweiwöchigen Pause benötigen die Mannen von Trainer Gerhard Tiefenthaler eine Zeitlang, um zu ihrem gewohnten Spiel zu finden. Nach einer Viertelstunde knackte der Favorit aber die tiefstehenden Gäste, als Niklas Plakolm den Ball über die Abwehr des Tabellenletzten spielte, Ben Zehetner das Leder gechickt mitnahm und diese Aktion mit einem Flachschuss trocken abschloss. Fortan setzten die Almtaler ihren Matchplan um, dominierten das Geschehen und stellten Mitte der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Nachdem Tobias Riedler im SPG-Strafaum regelwidrig gestoppt wurde, schnappte sich der Gefoulte die Kugel und verwandelte den fälligen Elfmeter. Auch wenn die Gästeelf von Coach Mathias Kimpflinger versuchte, ihre Offensivbemühungen zu intensiveren, war kurz vor der Pause die Messe gelesen. Zunächst stellte Florian Herndler nach einem Lochpass von Marcel Auinger auf 3:0. Vier Minuten später bekamen die Zuschauer einen Kopie des dritten Treffers zu sehen, als abermals Herndler nach einem erneuten Zuspiel von Auinger den 4:0-Halbzeitstand besiegelte.

Riedler setzt Schlusspunkt

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kranabitl hatte der frischgebackene Tabellenführer Spiel und Gegner fest im Griff, den Offensivaktionen der Pettenbacher fehlten in Halbzeit zwei jedoch Nachdruck und Konsequenz. Dennoch kreierte der Aufstiegsaspirant etliche Chancen, scheiterte zunächst jedoch an deren Verwertung. Riedler, der die eine oder andere Einschussgelegenheit nicht nutzen konnte und mehrmals am starken Gästegoalie Felix Weissenböck gescheitert war, setzte in Minute 82 den Schlusspunkt. Das 20-jährige Pettenbacher Eigengewächs zog aus halblinker Position mit links ab und knallte die Kugel zum 5:0-Endstand ins lange Kreuzeck.

Gerhard Tiefenthaler, Trainer Union Pettenbach 1b:

"Wir haben den angestrebten Pflichtsieg eingefahren, hätten das Spiel bei einer besseren Chancenverwertung aber noch deutlicher gewinnen können. Auch wenn der Gegner das Tabellenschlusslicht war, war es heute nicht einfach. Zum einen haben wir zuletzt die erste Niederlage kassiert, und zum anderen mussten wir nach einer zweiwöchigen Pause erst wieder in den Rhythmus finden. Wir freuen uns über die Rückkehr an die Tabellenspitze, in den kommenden Spielen - in Sattledt und gegen Gmunden - geht es jedoch um big points".

