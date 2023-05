1:1! Leistungsgerechte Punkteteilung in Gschwandt

Details Mittwoch, 10. Mai 2023 18:09

In einem Nachholspiel zur 20. Runde der 2. Klasse 1b kreuzten die Union Unis Gschwandt 1b und die Union Leithner Bau Esternberg 1b die Klingen. Im Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenregion war ein enges Match zu erwarten. Nach einem 3:1-Heimerfolg im Hinspiel gingen die "Sauwaldveilchen" auch am Dienstagabend in Führung, am Ende mussten die Esternberger sich aber mit einem 1:1-Remis zufrieden geben und im neunten Auswärtsspiel mit dem Gegner zum bereits fünften Mal die Punkte teilen. Die Heimelf von Coach Hannes Spindler machte einen Rückstand wett und konnte drei Tage nach einer 1:5-Klatsche gegen Sattledt in der Tabelle wieder anschreiben.

Kothbauer bringt Gäste früh in Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Ali Maher entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Die beiden Mannschaften begegneten sich über weite Strecken auf Augenhöhe, taten sich jedoch schwer, klare Chancen zu kreieren. Nachdem sich das Geschehen zumeist zwischen den beiden Strafräumen abgespielt hatte, durften sich die Gäste nach einer Viertelstunde über den Führungstreffer freuen. Die Mannen von Trainer Rene Zehentmayer starteten auf der linken Seite einen Angriff, ein Esternberger überlief einen Verteidiger, zog in den Strafraum und legte quer, Patrik Kothbauer musste das Leder nur noch einschieben. In der Folge war die Spindler-Elf um den Ausgleich bemüht und fand dazu auch die eine oder andere Möglichkeit vor. Da bei der besten Chance der Hausherren ein Schuss von Stefan Tiefenthaler das Ziel knapp verfehlte, blieb es bis zur Pause aber beim 0:1.

15-Jähriger gleicht aus

Nach Wiederbeginn stützten sich die "Sauwaldveilchen" auf eine kompakte Defensive, ließen nicht viel zu und behaupteten den knappen Vorsprung. Die Hausherren versuchten, nach vorne zu spielen, bissen sich an der kompakten und robusten Esternberger Hintermannschaft aber zumeist die Zähne aus. Mit der Einwechslung von David Windischbauer bewies Gschwandt-Coach Spindler nach einer Stunde ein glückliches Händchen. Denn keine Viertelstunde später brachten die Gäste nach einer Flanke den Ball nicht aus der Gefahrenzone, der 15-Jährige, der erst seit wenigen Wochen in einer Kampfmannschaft spielberechtigt ist, fackelte nicht lange, legte sich das Leder zurecht und versenkte die Kugel. In der Schlussphase hätte die Zehentmayer-Elf beinahe einen "Dreier" eingefahren. Nach einem weiten Ball eilte Gschwandts eingewechselter Torwart, Johannes Buchschachermair, aus seinem Kasten, beim Klärungsversuch traf der junge Keeper den Ball aber nicht richtig, Nic Rauscher konnte die brenzlige Situation jedoch bereinigen und das Spielgerät gerade noch von der Linie kratzen. Wenig später war Schluss, wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

Hannes Spindler, Trainer Union Gschwandt 1b:

"Auch wenn wir in Summe einen Tick mehr vom Spiel hatten, haben wir uns gegen die ungemein zweikampfstarken Esternberger schwer getan und kaum Lösungen gefunden, demzufolge geht das Unentschieden voll und ganz in Ordnung. Jetzt freuen wir uns schon auf das Derby am Freitag in Gmunden".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei