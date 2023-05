SK Kammer 1b fährt in Peuerbach dritten "Dreier" in Folge ein

Details Donnerstag, 25. Mai 2023 19:23

Der 28. Spieltag der 2. Klasse 1b wurde bereits am Donnerstagabend mit der Begegnung zwischen den Union Peuerbach Juniors und dem SK UEBEX LED Kammer 1b eröffnet. Im Duell zwischen dem Achtplatzierten und dem Sechsten trafen zwei Mannschaften aus der Mitte der Tabelle aufeinander. Nach einem 2:2-Remis im Hinspiel fand das zweite Kräftmessen in der Guntamatic Arena einen Sieger. Die Gästeelf von Coach Günther Illy setzte sich mit 2:0 durch, feierte den dritten Sieg in Folge und ist seit nunmehr 335 Minuten ohne Gegentor. Die Union hingegen musste im vorletzten Heimspiel der Saison die fünfte Niederlage einstecken.

Gäste mit komfortabler 2:0-Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsichter Ullmann bekamen die Zuschauer zunächst ein vorsichtiges Abtasten zu sehen. Es ging zwar hin und her, das Geschehen spielte sich aber zumeist zwischen den Strafräumen ab. Nach 20 Minuten hatte die auf fremden Plätzen starke Illiy-Elf die Nase vorne. Nach einem Zuspiel von der linken Seite leitete Rafael Kurtulmus den Ball direkt weiter, Florian Auer lief alleine auf den Union-Kasten zu und versenkte die Kugel trocken im Eck. Mit der Führung im Rücken hatte der SK Spiel und Gegner unter Kontrolle, die Gäste taten sich jedoch schwer, Shancen zu kreieren. Kurz vor der Pause schlugen die Kammerer dann aber noch einmal zu. Einen weiten Ball der Hausherren konnte SK-Kapitän David Habring klären, ehe David Wienerroither Kurtulmus bediente und der 32-jährige Angreifer das Leder zumn 0:2-Halbzeitstand ins rechte Eck setzte.

Peuerbacher Aluminiumtreffer

Nach Wiederbeginn stemmte sich die Heimelf von Trainer Ernst Würzl gegen die drohende elfte Saisonniederlage. Die Juniors kamen in Halbzeit zwei zu etlichen Standardsituationen, aus den ruhenden Bällen konnten die Peuerbacher aber keine echte Torgefahr erzeugen. Mitte des zweiten Durchgangs hatten die Hausherren aber den Anschlusstreffer vor Augen, als ein Stürmer mit einem tiefen Ball in Szene gesetzt wurde, der Angreifer an Gästegoalie Marcel Illy schon vorbei war, dann jedoch das Leder aus spitzem Winkel an die Latte knallte. In der restlichen Spielzeit hätte das Ergebnis sogar deutlicher ausfallen können. Doch während Auer nach einer Flanke des eingewechselten Jannik Schwamberger-Lukes den Ball vom Fünfer über die Latte donnerte, setzte der alleinstehende Kurtulmus das Spielgerät aus aussichtsreicher Position neben das Peuerbacher Gehäuse. Das 1b-Team aus Kammer brachte die 2:0-Führung aber ohne Probleme ins Ziel und durfte sich im letzten Auswärtsspiel über den siebenten Sieg freuen.

Günther illy, Trainer SK Kammer 1b:

"Meine Mannschaft hat überaus clever agiert und einen verdienten Sieg gefeiert. Auch wenn eine Rangverbesserung schwer möglich ist, sind wir mit der Saison sehr zufrieden und wollen die Meisterschaft mit einem Heimsieg gegen Schärding abschließen."

