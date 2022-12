2. Klasse 1b: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2022 ist...

Details Freitag, 16. Dezember 2022 11:25

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "Cashpoint.com"-Spieler der Herbstsaison 2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Rekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 2,5 (!) Millionen Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2022 ist... Kilian Kreiseder (Pettenbach 1b)

Endergebnis:

1. Kilian Kreiseder (Pettenbach 1b / 6826 Stimmen)

2. Oliver Pfaffenwimmer (Pettenbach 1b / 2620 Stimmen)

3. Sebastian Fekete (Pettenbach 1b / 1122 Stimmen)

4. Marcel Illy (Kammer 1b / 884 Stimmen)

5. Christian Weissmann (Gschwandt 1b / 774 Stimmen)

6. Adnan Ibradzic (Pettenbach 1b / 677 Stimmen)

7. Tobias Riedler (Pettenbach 1b / 539 Stimmen)

8. Lorenz Bruderhofer (Gschwandt 1b / 321 Stimmen)

9. Lorenz Schinagl (SV Gmunden Juniors / 282 Stimmen)

10. Philipp Sterner (Sattledt Juniors / 187 Stimmen)