2. Klasse 1b 2022/2023: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 3

Details Dienstag, 23. August 2022 14:26

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 3. Runde der 2. Klasse 1b voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Adriano Sumanovac Peuerbach Juniors 2 Tobias Raab Wimsbach Juniors 3 Philipp Ablinger WSC Hertha 1b 4 Julian Langbauer Esternberg 1b 5 Patrik Kothbauer Esternberg 1b 6 Felix Wimmer Peuerbach Juniors 7 Alexander Mayr WSC Hertha 1b 8 Florian Wimmer Wimsbach Juniors 9 Martin Walch Schlierbach 1b 10 Sebastian Pilz Schlierbach 1b 11 Tobias Laska SV Gmunden Juniors 12 Medhat Elsayed SV Gmunden Juniors 13 Florian Strebl St. Marienkirchen 1c 14 Sebastian Pucher St. Marienkirchen 1c 15 Emin Mehmedagic Kammer 1b 16 Albin Bikliqi Kammer 1b