2. Klasse 1b 2022/2023: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 16

Details Mittwoch, 08. März 2023 09:00

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 16. Runde der 2. Klasse 1b voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Dejan Plavsic Pettenbach 1b 2 Stefan Topic Gschwandt 1b 3 Lukas Mayr Wimsbach Juniors 4 Szilveszter Bori Wimsbach Juniors 5 Fabian Luttenberger WSC Hertha 1b 6 Youssef Shaheen WSC Hertha 1b 7 Isaak Ortner Gschwandt 1b 8 Gabriel Hageneder Pettenbach 1b 9 Tobias Schörkl St. Marienkirchen/Wallern 1b 10 Michael Grabner SV Gmunden Juniors 11 Moritz Waidacher SV Gmunden Juniors 12 Milos Vuckovic Schärding 1b 13 Sebastian Strasser St. Marienkirchen/Wallern 1b 14 Felix Wimmer Peuerbach Juniors 15 Marvin Stögermüller Peuerbach Juniors 16 Reinhard Wagner Schärding 1b

