Details Dienstag, 23. Mai 2023 13:00

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 27. Runde der 2. Klasse 1b voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 David Martin WSC Hertha 1b 2 Harun Sulimani WSC Hertha 1b 3 Lukas Mayr Wimsbach Juniors 4 Alexander Moser Wimsbach Juniors 5 Felix Kuntner-Hochleitner Schlierbach 1b 6 Tobias Riedler Pettenbach 1b 7 Mateo Mecir SV Gmunden Juniors 8 Florian Herndler Pettenbach 1b 9 Hans-Peter Wittmann Gschwandt 1b 10 Tobias Pramberger Schlierbach 1b 11 Jakob Holzapfel Esternberg 1b 12 Martin Gavric Gschwandt 1b 13 Emin Bajric SV Gmunden Juniors 14 Jonas Schlager Esternberg 1b 15 Felix Weissenböck St. Marienkirchen/Wallern 1b 16 Samuel Kaltenböck St. Marienkirchen/Wallern 1b

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei