2. Klasse Mitte-Ost: "Experten-Tabelle" - Union Steinerkirchen "entthront Herbstmeister"

In der Herbstsaison 2019 der 2. Klasse Mitte-Ost versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Der FC Union Steinerkirchen kam in der Hinrunde als Sechster ins Ziel, die Experten tippten die Elf um Neo-Spielertrainer Sandor Maroti jedoch zum "Herbstmeistertitel". Der Ligaprimus aus Prambachkirchen muss sich mit Platz zwei begnügen, während die FC Wels Juniors, Siebenter im Herbst, auf Rang drei kletterten. Für Vize-Herbstmeister Sipbachzell reichte es leidiglich zum sechsten Platz, der Dritte aus Oftering landete auf Rang fünf.

Expertentipps:

Runde 1 - Roland Kellermayr, Trainer Union Prambachkirchen

Runde 2 - Zeljko Martinov, Trainer SV Aschach/Donau

Runde 3 - Günter Moser, Trainer SV Oftering

Runde 4 - Tarik Jamak, Trainer SV Alkoven

Runde 5 - Mario Rak, Ex-Trainer FC Union Steinerkirchen

Runde 6 - Christoph Neumair, Trainer FC Edt

Runde 7 - Juan Bohensky. Sportchef FC Wels

Runde 8 - Richard Hofmann, Sektionsleiter Union Stroheim

Runde 9 - Gerald Allerstorfer, Sektionsleiter UFC Hartkirchen

Runde 10 - Harald Ruckendorfer, Trainer SV Bad Schallerbach 1b

Runde 11 - Martin Mühlgrabner, Sektionsleiter Union Sipbachzell

Runde 12 - Matthias Pfob, Nachwuchsleiter Union Steinhaus

Runde 13 - Thomas Weinberger, Sektionsleiter-Stellvertreter SV Schlüßlberg

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (06) FC Union Steinerkirchen 26 (21) Punkte 21-11 Tore

2. (01) Union Prambachkirchen 25 (31) 28-16

3. (07) FC Wels Juniors 24 (20) 27-17

4. (04) SV Aschach/Donau 22 (22) 18- 9

5. (03) SV Oftering 21 (23) 19-12

6. (02) Union Sipbachztell 20 (23) 22-11

7. (08) SV Schlüßlberg 15 (15) 16-21

8. (12) SV Alkoven 14 ( 6) 16-17

9. (10) UFC Hartkirchen 13 (10) 11-17

10. (05) Union Stroheim 12 (22) 17-20

11. (11) FC Edt 8 ( 6) 9-22

12. (09) SV Bad Schallerbach 1b 7 (11) 14-27

13. (13) Union Steinhaus 4 ( 5) 9-27

Transferliste

