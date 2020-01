"Alter Bekannter" soll UFC Hartkirchen wieder in die Spur bringen

Details Mittwoch, 08. Januar 2020 12:11

Der UFC Hartkirchen blickt auf ein sportlich erfolgloses Jahr zurück, sammelte im Frühjahr nur elf Punkte und holte im Herbst lediglich zehn Zähler. Nach einem siebenten Platz in der letzten Saison reichte es in der aktuellen Meisterschaft der 2. Klasse Mitte-Ost bislang nur zum zehnten Rang. "Nach einem mäßigen Frühjahr haben sich die Erwartungen in Grenzen gehalten, war und ist uns eine schwierige Saison bewusst. Wir setzen vorwiegend auf die eigenen, jungen Spieler und geben den Kickern die Zeit, die sie zur Entwicklung brauchen", erklärt Sektionsleiter Gerald Allerstorfer.

Derbysieg gegen Herbstmeister

Die Hartkirchener kamen nicht wirklich aus den Startblöcken und mussten in den ersten fünf Spielen drei Niederlagen einstecken. Der überraschende Sieg gegen Herbstmeister Prambachkirchen erwies sich als Strohfeuer, zog der UFC in den übrigen sechs Runden fünf Mal den Kürzeren. "Der Derbysieg gegen den Herbstmeister war das einzige Highlight und haben uns im gesamten letzten Jahr sehr schwer getan. Aufgrund des Umbruchs haben wir uns aber auch nicht viel mehr erwartet", so Allerstorfer, der sich über zwei Heimsiege freuen konnte - in der Fremde fuhr der Tabellenzehnte einen "Dreier" ein. Während immerhin drei Teams mehr Gegentore kassierten, durften lediglich die Kicker aus Alkoven weniger Treffer bejubeln. "Es hat vorne und hinten gezwickt. Die mangelnde Trefferausbeute ist zum Teil mit Verletzungen zu begründen. So macht Torjäger Simon Wipplinger der Meniskus zu schaffen, während Spielmacher Mirsad Memic aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk passen musste. Wir befinden uns aktuell auf einer Durststrecke, die noch nicht zu Ende ist", meint der Sektionsleiter.

Robert Müller kehrt an die alte Wirkungsstätte zurück

Nach dem Rücktritt von Stefan Pointner schwingt in Hartkirchen ein "alter Bekannter" wieder das Trainerzepter. Robert Müller war zuletzt in Bruck/Peuerbach tätig und trug beim UFC schon einmal die Verantwortung. Der 41-jährige Übungsleiter schrammte vor geraumer Zeit mit den Hartkirchenern in der Relegation (gegen Eferding/Fraham) am Aufstieg vorbei. "Müller kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und soll in seiner zweiten Amtszeit eine schlagkräftige Mannschaft formen", sagt Gerald Allerstorfer. "Am Spielersektor tut sich im Winter nichts und gehen mit dem aktuellen Personal in die Rückrunde. Wir verfügen über viele junge Spieler und haben den richtigen Weg eingeschlagen".

Der Pfeil soll im Frühjahr in die richtige Richtung zeigen

Am 29. Januar fällt unter Neo-Coach Müller der Startschuss zur Vorbereitung. Auch wenn die Saison mehr oder weniger gelaufen ist, soll in der zweiten Meisterschatfshälfte der Pfeil in die richtige Richtung zeigen. "Wir müssen aufpassen, in der Tabelle nicht noch weiter abzurutschen, aber im Frühjahr geht es vor allem darum, die Spieler zu entwickeln und die Mannschaft zu formen. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation ist mehr als der achte Platz nicht mehr möglich", so Allerstorfer. "Die Platzierung ist auch nicht so wichtig, primär geht es in der Rückrunde darum, wieder in Schwung zu kommen, um in der nächsten Saison die Latte ein Stück weit höher legen zu können".

Transferliste

Günter Schlenkrich

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten