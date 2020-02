5 Zugänge! SV Schlüßlberg erweitert Kader

Details Montag, 10. Februar 2020 13:48

Nach einem sechsten Platz im Vorjahr präsentiert sich der SV Schlüßlberg auch in der aktuellen Saison der 2. Klasse Mitte-Ost im Niemandsland der Tabelle und kam in der Hinrunde als Achter ins Ziel. "Wir sind katastrophal gestartet, war zunächst der Wurm drinnen. Die Mannschaft hat dann aber Charakter bewiesen, die Kurve gekratzt und eine starke zweite Herbsthälfte absolviert", erklärt Spielertrainer Josef Iglseder, dessen Kader in der Winterpause angewachsen ist.

Kapitalem Fehlstart folgte starke zweite Herbsthälfte

Die Schlüßlberger blieben in den Startblöcken hängen, ergattertern in den ersten sechs Runden nur einen mickrigen Punkt und zierten zu diesem Zeitpunkt das Ende der Tabelle. Fortan zeigte der Pfeil jedoch in die richtige Richtung, feierte die Igleseder-Elf in den übrigen sieben Spielen vier Siege und musste sich nur einmal geschlagen geben. "Am Beginn der Saison hat nichts gepasst. Zum einen hatten wir einige Verletzte zu beklagen, und zum anderen war eine Unruhe zu spüren. Es spricht für die Moral der Mannschaft, dass sie sich aus dem Sumpf gezogen und die Trendwende geschafft hat", so Iglseder, der sich über je zwei Heim- und Auswärtssiege freuen konnte. Jeweils die letzten Fünf der Tabelle trafen weniger oft ins Schwarze bzw. klassierten mehr Gegentore. "Auch wenn es in der zweiten Herbsthälfte ausgezeichnet gelaufen ist, ist das Ergebnis nur biederer Durchschnitt. Der Zug nach vorne ist längst abgefahren und führen quasi das Niemandsland der Tabelle an", meint der Coach.

Fünf neue Kräfte

Während Ex-OÖ-Liga-Torjäger Christian Reinhart aktuell seine Schussstiefel nicht schnürt, konnte Josef Iglseder beim Trainingsauftakt fünf neue Kräfte begrüßen. Jochen Breinbauer (Weibern) kehrte zu seinem Stammverein zurück. Auch Philip Saloschnig (Grieskirchen Juniors) ist wieder an seiner alten Wirkungsstätte aktiv. Mit Thomas Primetzhofer (Gunskirchen) und Dino Fajkovic (St. Marienkirchen/Polsenz) wechselten zwei weitere Akteure nach Schlüßlberg. Auch Patrick Pimingstorfer (Taufkirchen/Trattnach) streift künftig das SV-Trikot über, steht nach einem Kreuzbandriss jedoch im Aufbautraining.

Trainingslager in Ungarn

Die Schlüßlberger bereiten sich seit drei Wochen auf die zweite Meisterschaftshälfte vor und haben zwei Testspiele in den Beinen: 5:0 gegen Enzenkirchen und 1:5 gegen Gaspoltshofen. Am kommenden Sonntag ist der SV St. Willibald der nächsten Gegner. Am darauffolgenden Donnerstag reisen die Kicker nach Ungarn und halten in Bük ein Trainingslager ab. Trotz der Präsenz im Niemandsland der Tabelle nimmt sich die Iglseder-Elf für das Frühjahr viel vor. "Auch wenn die Saison mehr oder weniger gelaufen ist, wollen wir an die starken Leistungen der zweiten Herbsthälfte anknüpfen und in der Frühjahrs-Tabelle eine gute Rolle spielen. Wir sind bestrebt, eine ansprechende Rückrunde zu absolvieren, um im Sommer die Latte ein Stück weit höher legen zu können", sagt Josef Iglseder.

Zugänge:

Jochen Breinbauer (Union Weibern)

Philip Saloschnig (SV Grieskirchen Juniors)

Dino Fajkovic (SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b Reserve)

Thomas Primetzhofer (zuletzt Union Gunskirchen)

Patrick Pimingstorfer (zuletzt Union Taufkirchen/Trattnach)

Abgang:

Christian Reinhart (Karrierepause)

Bisherige Testspiele:

5:0 gegen Union Enzenkirchen (2WN)

1:5 gegen Union Gaspoltshofen (2MW)

Günter Schlenkrich

