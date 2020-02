FC Union Steinerkirchen nimmt Relegationsplatz ins Visier

Details Montag, 17. Februar 2020 16:04

Der FC Union Steinerkirchen war in der vergangenen Saison in der Gruppe Mitte-West aktiv und belegte den sechsten Platz. Nach dem Wechsel in die 2. Klasse Mitte-Ost absolvierte der Verein mit Landes- und Bezirksliga-Vergangenheit eine in Summe solide Hinrunde und überwintert auch in der neuen Liga am sechsten Rang, die Steinerkirchener sind vom Relegationsplatz aber nur durch zwei Punkte getrennt. "Nach dem Ende der Ära von Mario Rak habe ich die Mannschaft vor den letzten fünf Spielen übernommen. Auf der Zielgeraden ist es ganz gut gelaufen und konnten uns mit drei Siegen eine ausgezeichnete Ausgangsposition verschaffen", erklärt Neo-Spielertrainer Sandor Maroti, der in seiner langen Karriere nicht nur in seiner ungarischen Heimat, sondern auch in Irland und Deutschland sowie in Perg und Naarn tätig war.

Perfekter Start und starkes Finish

Die ersten drei und die letzten drei Spiele konnte der FCU jeweils gewinnen, in den sechs Partien dazwischen verzeichneten die Steinerkirchener einen Hänger und ergatterten nur drei Punkte. "Nach einem guten Start ist der Faden gerissen und hatten in dieser Phase mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Unter dem Strich haben wir aber eine gute Hinrunde absolviert, weshalb im Frühjahr viel möglich ist", ist der 42-jährige Ungar zufrieden. Der Sechstplatzierte feierte vier Heimsiege und fuhr in der Fremde zwei "Dreier" ein. Obwohl nur vier Teams mehr Treffer bejubeln durften und lediglich zwei Mannschaften weniger Gegentore kassierten, reichte es im Herbst "nur" zum sechsten Platz. "Auch wenn uns der Hänger einige Punkte gekostet hat, haben wir die Aufstiegschance gewahrt", so Maroti.

Drei Verstärkungen

Beim Trainingsauftakt konnte Sandor Maroti mit Georg Schopf (Gschwandt), Mario Smit (Steinhaus) und Berke Yaka (Antiesenhofen/Ort) drei Neuerwerbungen begrüßen. "Mit den Transferaktivitäten ist es uns gelungen, den Kader zu erweitern und die Qualität zu erhöhen. Ich denke, dass wir uns ausgezeichnet verstärkt haben", meint der Spielertrainer. Der FCU bestritt bislang zwei Testspiele: 3:3 gegen Weibern und 0:3 gegen Lambach. Am kommenden Samstag werden die Kräfte mit den Kickern aus Offenhausen gemesen.

Spannender Aufstiegskampf

Da der Zweite aus Sipbachzell nur zwei Zähler mehr am Konto hat, nimmt die Maroti-Elf den Relegationsplatz ins Visier. "Der Verein blickt auf eine sportlich erfolgreiche Vergangenheit zurück und war vor vielen Jahren in der Landes- und Bezirksliga aktiv, demzufolge hätten wir nichts dagegen, in die 1. Klasse aufzusteigen. Wir haben im Herbst gesehen, dass einiges möglich ist und sind bemüht, die Relegation zu erreichen", gibt Maroti die Richtung vor. "Ich denke, dass dieses Ziel ein realistisches ist, zumal wir über einen guten Kader verfügen und zudem die Trainingsbeteiligung mit stets über 20 Leuten ausgezeichnet ist".

Zugänge:

Georg Schopf (Union Gschwandt)

Mario Smit (Union Steinhaus)

Berke Yaka (zuletzt SPG Antiesenhofen/Ort)

Abgänge:

---

Bisherige Testspiele:

3:3 gegen Union Weibern (2MW)

0:3 gegen SK Lambach (1S)

Günter Schlenkrich

