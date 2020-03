SV Alkoven: "Egal wie gewertet wird, die Entscheidung ist für uns nicht relevant"

Details Dienstag, 17. März 2020 14:06

Der SV Alkoven blickt auf ein enttäuschendes Jahr zurück, fand nach dem Abstieg einen Stock tiefer bislang nicht in die Spur und weiß in der Tabelle der 2. Klasse Mitte-Ost lediglich das Schlusslicht aus Steinhaus hinter sich. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung hat auch der Vorletzte den Spielbetrieb eingestellt. "In der vergangenen Woche haben wir noch einmal trainiert, die Entscheidung jedoch den Spielern überlassen. jetzt geht gar nichts mehr", erklärt Sektionsleiter Max Gigelleitner.

"Maßnahmen werden in unserer Gemeinde rigoros befolgt"

"Die aktuelle Situation ist ein Wahnsinn. Meiner Ansicht nach sind die Maßnahmen der Regierung in Ordnung und werden in unserer Gemeinde auch rigoros befolgt. Wie bzw. ob es im Fußball weitergeht, kann heute niemand sagen. Nachdem die ersten drei Runden bereits abgesagt wurden, ist zu befürchten, dass auch zu Ostern und danach nicht gespielt werden kann. Wir können die Entwicklung nicht beinflussen", so Gigelleitner, der, sollte der Spielbetrieb in dieser Saison nicht mehr aufgenommen werden können, sich über die Wertung der Meisterschaft noch keine Gedanken gemacht hat. "Es gibt verschiedene Varianten, ist demnach fast alles möglich. Aber egal wie gewertet wird, die Entscheidung ist für uns nicht relevant, da wir am Ende der Tabelle stehen und in diesem Jahr nicht absteigen können".

Vier neue Kräfte und ein Abgang

Beim Trainingsauftakt fand Coach Tarik Jamak einen erweiterten Kader vor. Während Ali Thaqi zu Bezirksligist Pichl wechselte, stehen mit Liridon Bejic und Arman Mukaelijan (beide St. Magdalena) sowie Sulejman Vuciterna (Aschach/Donau) und Ozan Yüksel (Perg/Windhaag) vier neue Kräfte zur Verfügung. "Auch wenn der Kader nominell größer geworden ist, waren zum einen die Neuen zuletzt nicht aktiv, und stehen zum anderen aus beruflichen oder anderen Gründen nur begrenzt zur Verfügung", spricht der Sektionsleiter von Ergänzungen.

In fünf Testspielen musste sich der Nachzügler vier Mal geschlagen geben. "In einem Match haben wir es krachen lassen, hat beim 7:2-Sieg gegen Kirchberg alles gepasst. Die anderen Partien waren aber weniger gut. So standen beim 0:9-Debakel gegen Stahl Linz nur zehn Feldspieler und zwei Tormänner zur Verfügung. Die Vorbereitung ist durchwachsen verlaufen, war die Trainingsbeteiligung aus verschiedenen Gründen mäßig", so Gigelleitner.

Zugänge:

Arman Mukaelijan (SK St. Magdalena Reserve)

Liridon Bejic (zuletzt SK St. Magdalena)

Sulejman Vuciterna (zuletzt SV Aschach/Donau)

Ozan Yüksel (zuletzt SPG Perg/Windhaag)

Abgang:

Ali Thaqi (SV Pichl)

Testspiele:

7:2 gegen ASKÖ Kirchberg/Thening (2M)

2:3 gegen WSC Hertha 1b (2MW)

1:4 gegen ASKÖ Ebelsberg Linz (2NO)

2:5 gegen Union St. Stefan (2NW)

0:9 gegen FC Stahl Linz (2M)

