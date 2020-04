UFC Hartkirchen: "Der Verband hätte jetzt die nötige Zeit, die Rahmenbedingungen zu verbessern und die Statuten zu ändern"

Details Sonntag, 05. April 2020 16:30

Der UFC Hartkirchen absolvierte in der 2. Klasse Mitte-Ost eine enttäuschende Hinrunde und überwinterte mit lediglich zehn Punkten am Konto nur am zehnten Platz. Unter Neo-Trainer Robert Müller, der in der Winterpause wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, hatte sich der UFC für das Frühjahr viel vorgenommen, aufgrund der Corona-Krise darf der Ball aber auch in Hartkirchen nicht rollen. Neo-Coach Robert Müller nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Herr Müller, wie beurteilen sie die aktuelle Situation aus gesundheitlicher Sicht?

"In dieser schwierigen Situation hat die Regierung die richtigen Entscheidungen getroffen."

Sind die von der Regierung gesetzten Maßnahmen gerechtfertigt bzw. finden bei Ihnen auch jene Experten Gehör, die einen moderateren Weg eingeschlagen hätten, behaupten, dass die getroffenen Maßnahmen nicht der Verhältnismäßigkeit entsprechen und befürchten, dass die Kollateralschäden bzw. die Folgen der Krise künftig mehr Opfer fordern wird als das Virus?

"Auch wenn im wirtschaftlichen Bereich große Probleme auf uns zukommen, musste gehandelt werden, demzufolge sind die Maßnahmen richtlg und nachvollziehbar".

Wie lange wird die Krise dauern bzw. wie sieht die Welt 2021 und in den darauffolgenden Jahren aus?

"Keiner weiß, wie lange uns das Virus beschäftigen wird. Wir stehen vor einer ungewissen zukunft, sind sowohl positive, als auch negative Veränderungen zu erwarten".

In der aktuellen Situation kann man erkennen, dass aufgrund der Vielzahl an kommunikativen Möglichkeiten es relativ einfach ist, die Menschen – mit positiven oder negativen Ideen bzw. Maßnahmen – gezielt in eine Richtung zu steuern. Ist die die totale Digitalisierung Fluch oder Segen?

"Dieses Thema bereitet mir große Sorgen. Nicht die Fülle an Informationen ist besorgniserregend, vielmehr ist die Tatsache, dass zumeist nur eine Meinung publiziert wird, beängstigend".

Zum Sportlichen! Kann im Amateurbereich der Trainings- und Spielbetrieb im Frühjahr wieder aufgenommen werden bzw. wann glauben Sie, wird der Ball wieder rollen?

"Ich gehe davon aus, dass im Frühjahr nicht gespielt werden kann und vertrete den Standpunkt, die Meisterschaft abzubrechen".

Wie ist Ihre Meinung zu folgenden möglichen Szenarien?

- Ordnungsgemäße Fortsetzung bzw. das Ende der Saison im Sommer, Herbst oder nächsten Frühjahr?

"Man sollte nicht allzu lange zuwarten. Kann im Mai nicht gespielt werden, sollte man die Saison abbrechen".

- Umstieg auf eine Saison nach dem Kalenderjahr?

"Das ist kein schlechtes Modell. Ich kann mir eine Meisterschaft nach dem Kalenderjahr sehr gut vorstellen, eine Umstellung ist jedoch mit einem ungemein hohen Aufand verbunden".

- Entscheidung der Auf- und Abstiegsfrage in Form von Play Offs. Die Ligen werden geteilt, die Mannschaften im jeweiligen Play Off nehmen die Ergebnisse aus den direkten Duellen vom Herbst mit und und bestreiten nun die Rückspiele?

"Obwohl es eine sportliche Lösung wäre, bin ich kein Freund von Play Offs. Denn meiner Ansicht nach muss eine Saison unter jenen Voraussetzungen beendet werden, wie sie begonnen wurde".

- Wertung nach dem aktuellen Tabellenstand, aber was geschieht mit den vorgesehenen Relegationsspielen?

"Diese Option gibt es meiner Meinung nach nicht, denn wir haben erst Halbzeit, demnach kann ein Zwischenergebnis nicht gewertet werden".

- Die Herbstmeister steigen auf, es gibt jedoch keine Absteiger. In diesem Fall müssen die Ligen aufgestockt werden?

"Auch diese Möglichkeit ist nicht nach meinem Geschmack. Die Tabellenführer nach der halben Saison aufsteigen zu lassen, halte ich nicht für ratsam, zumal die Tabelle nach der Hinrunde keine hundertprozentige Aussagekraft hat und sich im Frühjahr viel ändern bzw. die Tabelle sogar auf den Kopf gestellt werden kann".

- Komplette Annullierung der Saison?

"Auch wenn es keine sportliche Lösung ist, ist diese Entscheidung vermutlich die wahrscheinlichste."

- Annullierung der Meisterschaft, die individuellen Leistungen der Mannschaften werden aber nicht gelöscht, die Teams nehmen die im Herbst gesammelten Punkte in die nächste Saison mit?

"Diese Option beinhaltet einen fairen Gedanken und wäre auch eine faire Lösung, auch wenn praktisch zwei Saisonen davon betroffen wären und auch diese Variante in den Statuten nicht vorgesehen ist. Aber in einer Zeit, in der Gesetze quasi aus dem Hut gezaubert werden, sollte es auch dem Verband möglich sein, die nötige Zeit aufzuwenden, um die Rahmenbedingungen zu verbessern und die Statuten zu ändern. Denn künftig sollte man etwaige Probleme durch einfache Entscheidungen rasch lösen können".

Werden Amateur-Vereine die Krise nicht überstehen bzw. wird die Anzahl der Spielgemeinschaften steigen?

"In den unteren Ligen werden die Vereine die Krise überstehen. Ab der Landesliga wird der eine oder andere Klub aber vermutlich ordentlich kämpfen müssen. Spielgemeinschaften sind eine Möglichkleit, grundsätzlich sollten sich die Vereine über ihre Zukunft aber Gedanken machen und nach Lösungen suchen".

Finden Sie es richtig, dass die Profiligen die Meisterschaft aus rein finanziellen Gründen - mit Geisterspielen - fortsetzen wollen bzw. sollten die Klubs vielleicht einen Schritt zurückmachen und der Fußball zu seinen Wurzeln zurückkehren?

"In Österreich gibt es nur zwei Profivereine, die gut aufgestellt sind, alle anderen Klubs kämpfen mit mehr oder weniger großen Problemen. Demzufolge sind Geisterspiele aus wirtschaftlicher Sicht vermutlich die einzige Wahl".

Zugang:

Robert Müller, Trainer (ASKÖ Bruck/Peuerbach)

Abgang:

Stefan Pointner, Trainer (?)

Testspiele:

5:4 gegen UFC Eferding (1M)

3:4 gegen UFC St. Agatha (2WN)

2:3 gegen Union Niederwaldkirchen (2NW)

2:5 gegen Union St. Stefan (2NW)

