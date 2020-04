Union Steinhaus: "Es gibt keine zweite Meinung"

Details Montag, 13. April 2020 12:01

Die Union Steinhaus bekleckerte sich 2019 nicht mit Ruhm, konnte weder im Frühjahr, noch im Herbst überzeugen und kam in der Hinrunde der 2. Klasse Mitte-Ost mit lediglich fünf Punkten am Konto als Letzter ins Ziel. Unter der Leitung von Michael Zaiser, der Trainer kehrte von Bezirksligist Thalheim wieder zu seinem Stammverein zurück, ist der Klub um die Trendwende bemüht, das Corona Virus stoppte aber auch in Steinhaus die sportlichen Aktivitäten.

Viele offene Fragen

"Die aktuelle Situation ist besorgniserregend, deshalb gibt es keine zweite Meinung. Die Regierung hat die richtigen Maßnahmen gesetzt, auch die Einstellung des Spielbetriebes war alternativlos", erklärt Konrad Hofmann, der seit Herbst als Sportlicher Leiter die Verantwortung trägt. "Aufgrund der gesundheitlichen Situation hängt der Fußball in der Luft. Auch wir wissen nicht, wann und wie es weitergeht. Ich persönlich bin der Ansicht, dass frühestens im Herbst wieder gespielt werden kann. Sollte die Meisterschaft abgebrochen werden, ist die Annullierung der Saison naheliegend, auch wenn es in dieser Situation keine für alle Vereine zufriedenstellende Lösung gibt", meint der neue Sportchef, der weitere Fragezeichen ortet. "Was passiert bei einem Abbruch mit den Leihverträgen? Werden Karten bzw. Sperren bei einer Annullierung der Saison gelöscht? Ich hoffe, dass der Verband darauf und auf weitere aktuelle Fragen demnächst die entsprechenden Antworten liefert".

Fünf neue Kräfte und ein Abgang

Beim Trainingsauftakt konnte Neo-Coach Zaiser mit Felix Köttstorfer, Roman Reisinger (beide Thalheim), Thomas Gattringer (St. Marienkirchen/Wallern 1b), Christoph Spiesberger (Sipbachzell) und Valjon Fejzuli (Blaue Elf Wels) fünf neue Kräfte begrüßen. Obwohl von sechs Testspielen fünf verloren gingen, blickt das Schlusslicht auf eine gelungene Vorbereitung zurück. "Der Verein war in einem desolaten Zustand, somit geht es vor allem darum, die Strukturen zu ändern. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir sind auf einem guten Weg", so Hofmann. "Unter Trainer Zaiser weht frischer Wind, zudem lodert das Feuer wieder. In der Aufbauzeit war die Trainingsbeteiligung überragend. Auch wenn die Ergebnisse der Testspiele vorwiegend negativ waren, waren die Spieler mit der richtigen Einstellung am Werk und haben voll mitgezogen. Egal, welche Entscheidung der Verband trifft, für uns ist die aktuelle Saison gelaufen und haben nichts zu verlieren. Wichtig ist, dass uns die Trendwende gelingt. Demzufolge richten wir den Fokus bereits auf die nächste Saison und die folgenden Jahre".

Zugänge:

Michael Zaiser, Trainer (Union Thalheim)

Felix Köttstorfer (Union Thalheim)

Roman Reisinger (zuletzt Union Thalheim)

Thomas Gattringer (SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b)

Christoph Spiesberger (zuletzt Union Sipbachzell)

Valjon Fejzuli (ASK Blaue Elf Wels Reserve)

Abgang:

Mario Smit (FC Steinerkirchen)

Testspiele:

3:1 gegen Union Ried/Traunkreis (2O)

1:4 gegen ASK Blaue Elf Wels (1MW)

3:7 gegen ATSV Stadl-Paura Juniors (1S)

2:3 gegen Union Wartberg/Krems (2O)

2:4 gegen SK Blau-Weiß Stadl-Paura (2MW)

0:4 gegen WSC Hertha 1b (2MW)

