Nach schwachem Frühjahr wechselt SV Oftering die Liga

Montag, 10. Juli 2023 13:12

In der vergangenen Saison war der SV Oftering in der 2. Klasse Mitte aktiv und landete dort als Achter im Niemandsland der Tabelle. Im Sommer wechselten die Mannen von Trainer Günter Moser die Liga und gehen in der neuen Saison in der 2. Klasse Mitte-Ost, die nach einer dreijährigen Pause die Pforten wieder öffnete, an den Start. "Da wir in der Vergangenheit jahrelang in dieser Liga aktiv waren, war es unser Wunsch, die Gruppe zu wechseln, demzufolge hat der Verband eine logische Entscheidung getroffen", erklärt der stellvertretende Sportliche Leiter, Mili Beganovic.

Schwaches Frühjahr

Die Kicker aus dem Bezirk Linz-Land sammelten im Herbst 18 Punkte, in der Rückrunde sprangen aber nur berscheidene zwölf Zähler heraus. "Das Frühjahr war nichts. Die schwache Rückrunde ist damit zu begründen, dass wir aufgrund des fehlenden Unterbaues sowohl in der Kampfmannschaft, als auch in der Resvere mit massiven Personalproblemen zu kämpfen hatten. Selbst ich musste in die Bresche springen und die Schuhe wieder schnüren", so Beganovic.

Probleme in der Offensive - kein einziges Unentschieden

Während zumindest die letzten Fünf der Tabelle mehr Gegentore kassierten, erzielte lediglich das Schlusslicht aus dem Linzer Franckviertel weniger Treffer. "Auch wenn wir viele Tore erhalten haben, war die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive unser größtes Problem und haben einfach zu viele Chancen gebraucht um ein Tor zu machen", ortet Mili Beganovic eine Baustelle. Die Ofteringer feierten sechs Heimsiege, fuhren in der Fremde vier "Dreier" ein und mussten als einziges Teams der Liga während der gesamten Saison mit dem Gegner kein einziges Mal die Punkte teilen. "Wir hätten uns eine wesentlich bessere Platzierung erwartet, in Summe hat es aber vorne und hinten nicht gepasst und können mit dem Abschneiden nicht zufrieden sein", meint der Funktionär.

Zwei Rückkehrer und eine Neuerwerbung

Am vergangenen Dienstag nahm der Liga-Neuling die Vorbereitung in Angriff und bestreitet am kommenden Samstag, gegen Stroheim, das erste Testspiel. Mit Denis Grbic (Waizenkirchen) und Maximilian Lamb (ASKÖ Leonding) kehrten zwei Offensivspieler wieder an die alte Wirkungsstätte zurück. Auch Edin Ekmecic (Waizenkirchen) streift das SVO-Trikot über. Zudem sind Ali Camara und Zlatan Osmanovic nach langen Verletzungspausen wieder fit und gehören dem Kader wieder an. "In der letzten Woche der Übertrittszeit wird sich vermutlich noch etwas tun und arbeiten am Transfer eines Defensivspielers. Ich denke, dass wir mit einer schlagkräftigen Mannschaft in die Saison starten können", ist Mili Beganovic mit dem aktuellen Personal zufrieden. Zwei Akteure sind jedoch nicht mehr dabei - Philipp Pointner und Michael Mayrhauser hängen die Schuhe an den Nagel.

Präsenz im oberen Tabellendrittel erwünscht

Nach einem enttäuschenden Frühjahr möchte der SV Oftering wieder in die Spur finden und in der neuen Liga sich von seiner besten Seite zeigen. "Wie jedes Jahr liebäugeln wir auch heuer wieder insgeheim mit dem möglichen erstmaligen Aufstieg. Wir trauen uns einiges zu, aber um in der Tabelle weit vorne zu landen, muss letztendlich alles passen. Realistisch ist eine Präsenz im oberen Drittel und wollen wieder dorthin wo wir schon einmal waren", blickt der Funktionär der kommenden Meisterschaft vorsichtig optimistisch entgegen. "Ein achter Platz ist nicht unser Anspruch, streben demzufolge eine klare Rangverbesserung an, wollen den Sprung ins Vorderfeld der Tabelle schaffen und gehören dort auch hin".

