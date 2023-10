Schlusslicht feiert gegen kriselnden SV Oftering Last-Minute-Sieg

Details Samstag, 28. Oktober 2023 10:18

In der 2. Klasse Mitte-Ost stand zum Auftakt der elften Runde das Kräftemessen zwischen dem ASKÖ SV Mauky`s Verfliesung Viktoria Marchtrenk 1b und dem SV Oftering auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Elftplatzierten durften sich die Zuschauer auf ein Kellerderby freuen. Fünf Tage nachdem die Viktoria mit einem sensationellen 1:1-Unentschieden in Wels die Blaue Elf von der Tabellenspitze geholt hatte, legten die Mannen von Trainer Gerhard Ernecker einen "Dreier" nach. Nachdem in Minute 92 ein Marchtrenker Joker gestochen hatte, behielten Kapitän Stefan Gari und Co. mit 2:1 knapp die Oberhand und feierten in ihrer Premierensaison im Kampfmannschaftsbereich den zweiten Sieg. Die kriselnden Ofteringer hatten nach drei heftigen Niederlagen (0:6 gegen SC Marchtrenk, 0:5 in Grieskirchen und 1:6 gegen Kirchberg) einen Punktgewinn vor Augen, doch auch am Freitagnachmittag stand die Moser-Elf trotz einer ansprechenden Leistung mit leeren Händen da und musste den Platz zum siebenten Mal als Verlierer verlassen.

Starke Gäste können aus ihrer Überlegenheit kein Kapital schlagen

Vor rund 150 Besuchern war dem SVO von Beginn an deutlich anzusehen, unbedingt wieder in die Spur finden zu wollen. Das Team von Coach Günter Moser übernahm in der Breitenfellner Personal Arena sofort die Initiative und bestimmte das Geschehen. Die Ofteringer spielten gefällig nach vorne und starteten etliche gefährliche Angriffe, am Viktoria-Strafraum waren die Gäste mit ihrem Latein aber zumeist am Ende. Die jungen Hausherren waren in Halbzeit eins zumeist mit Abwehraufgaben beschäftigt, fuhren jedoch den einen oder anderen Konter, spielten diese Gegenstöße aber nicht konsequent zu Ende und waren mit dem 0:0 zur Pause in Summe gut bedient.

Wagner bringt Moser-Elf verdient in Führung

Nach dem Wiederanpfiff des erst 16-jährigen Schiedsrichter, Konstantinou Kimon, der die Partie im Griff hatte und umsichtig leitete, bekamen die Zuschauer zunächst ein ähnliches Bild zu sehen. Die Moser-Elf dominierte im Zentrum, war auch im zweiten Durchgang zunächst spielbestimmend und durfte sich nach 55 Minuten über die verdiente Führung freuen - David Wagner setzte sich auf der rechten Seite energisch durch und überraschte mit einem strammen Schuss ins kurze Eck Viktoria-Schlussmann Julian Selthafner. Dieser Treffer war für die Ernecker-Elf quasi der Weckruf, fanden die Marchtrenker zusehends besser ins Spiel, wenngleich die Gäste weiterhin gefährlich blieben und Chancen kreierten, den Sack aber nicht zumachen konnten.

Junge Viktoria beweist Moral und dreht Spiel im letzten Moment

Diese Nachlässigkeit sollte sich in der Schlussviertelstunde rächen. Das 1b-Team erhöhte zusehends den Druck und machte den Rückstand wett, als Luca-Leonard Laurentiu einen Corner ausführte, den Sebastian Humer einnickte. Nach dem Ausgleich wollten die Marchtrenker mehr und setzten nach, dennoch machten sich die Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung vertraut. Doch in Minute 92 stach ein Viktoria-Joker, als Humer den Ball sich auf der rechten Seite zu einem Freistoß zurechtlegte und das Leder in den Strafraum schlug - vor dem SVO-Kasten herrschte viel Verkehr, der eingewechselte Roman Haidinger stand am zweiten Pfosten aber goldrichtig, war mit einem Kopfball erfolgreich und fixierte den zweiten Saisonsieg der jungen Hausherren.

Gerhard Ernecker, Trainer SV Viktoria Marchtrenk 1b:

"Da die Gäste über weite Strecken spielbestimmend waren, hätte das Match auch mit einem anderen Ergerbnis enden können. Aber zum einen hat meine Mannschaft tolle Moral bewiesen, und zum anderen hatte sie, wie am letzten Wochenende in Wels, das nötige Quäntchen Glück. Dieses Glück hat sich das Team jedoch erarbeitet und zudem den Dreier unbedingt gewollt, demzufolge war der Sieg am Ende nicht unverdient".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.