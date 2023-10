SV Kematen/Innbach feiert dritten Sieg in Serie

Details Montag, 30. Oktober 2023 11:34

In der 2. Klasse Mitte-Ost messen sich in Runde Elf die Männer von Union Steinhaus und des SV Kematen am Innbach. Austragungsort war die BullenHAUS Arena in Steinhaus. Nach der 6:0 Pleite in Runde 8 gegen Kirchberg wussten die Steinhausner Jungs zu überzeugen und konnten die beiden darauffolgenden Heimspiele klar für sich entscheiden. Beim Auswärtsspiel in Aschach musste man sich mit einem Zähler zufrieden geben. Die Gäste aus Kematen konnten sich in Runde 9 gegen den Tabellennachbarn aus Marchtrenk durchsetzen und feierten letzte Woche einen überraschenden Sieg gegen Aschach. An Selbstvertrauen sollte es demnach nicht Mangeln bei der Gästeelf.

Kematen von Beginn an aggressiv - 1:1 zur Pause

Die Gäste aus Kematen wollten natürlich ihre gute Form bestätigen und starteten von Beginn an aggressiv in das Spiel. So war es nicht wirklich überraschend, dass die Gästeelf zur ersten Torchance kam. Ein schön herausgespielter Angriff über die rechte Seite mündete in einem gefährlichen Stanglpass. Die Hereingabe konnte der Steinhäuserer Goalie noch abwehren, gegen den Nachschuss vom 16er von Orsulic war er aber dann machtlos - 1:0 in der 6. Spielminute. In der Folge hatten die Kematner mehr Spielanteile, verpassten es jedoch sich klare Chancen zu erarbeiten. Nach etwa 20 Minuten kamen die Heimischen dann besser ins Spiel und konnten ihre ersten offensiven Akzente setzen. Nach etwa einer halben Stunde wurden sie dann für ihre Bemühungen belohnt. Ein weiter Ball landete bei einem Steinhäuserer Stürmer, der nur duruch ein Foul zu stoppen war - Elfmeter! Podolecz legte sich den Ball zurecht und verwandelte souverän flach ins Eck. Viel passierte nicht mehr auf dem kleinem Platz in Steinhaus und so ging es mit 1:1 in die Kabine.

Weitschuss-Kracher bringt Gästeführung - Youngstar setzt Schlusspunkt

Dass die Gäste hier 3 Punkte mitnehmen wollten sah man auch zu Beginn der 2. Halbzeit. Mittelfeld schnell überbrücken und offensive Nadelstiche setzen war die taktische Vorgabe. Nach einem Eckball in Minute 53 war es Josipovic, der die Kematner jubel ließ. Der Ball wurde genau vor die Füße des Kematners geklärt und der fackelte nicht lange, zog aus 25 Meter mit seinem vermeintlich schwachen Fuß ab und ließ Bandic im Tor der Gäste keine Chance. Daraufhin entwickelte sich ein offenes "Kick and Rush" Spiel. Viele Torchancen sprangen jedoch nicht dabei raus. Die Kematner Defensive stand gut und so musste Goalie Steiner wenig eingreifen. Die offensive Nadelstiche führten dann in der Schlussminute zum 3:1 Endstand. Stanglpass von rechts - Fuchshuber steht goldrichtig und schiebt zum vielumjubelten Endstand ein.

Markus Mairinger, Trainer SV Kematen/Innbach:

"Wir haben jetzt schön langsam in die Spur gefunden. Die Chemie passt jetzt ganz gut. Wir stehen jetzt mal da wo wir hinwollten. Es war verdient, dass wir die letzten 3 Spiele gewonnen haben und nun Aufwind genießen. Wir haben zwar einen kleinen Kader aber aktuell gibt Jeder alles für Jeden, das ist das um und auf."

