Kein Sieger im Duell der Tabellennachbarn: Aschach an der Donau und Schlüßlberg trennen sich 0:0

Zum Start der Rückrunde in der 2. Klasse Mitte-Ost kam es zum Duell der Tabellennachbarn, der SV Aschach an der Donau empfing den Sportverein Schlüßlberg. Die beiden stark platzierten Teams schenkten sich in einem regen Schlagabtausch nichts, am Ende spiegelte sich die tabellarische Punktegleichheit jedoch auch im Ergebnis wider: Das Duell endete mit einem torlosen 0:0.

Torspektakel aus dem Hinspiel wird nicht wiederholt

Das Hinspiel endete vor rund sechs Monaten mit einem spektakulären 4:3 zugunsten Schlüßlbergs. Das dieses torreiche Ergebnis nicht wiederholt werden würde, zeigt sich bereits in der ersten Hälfte. Zunächst findet die Gastmannschaft von Trainer Roland Lindenbauer besser in die Partie. Bereits in den ersten 20 Minuten können sich die Schlüßlberger zwei bis drei Torchancen herausarbeiten, die letzte Kaltschnäuzigkeit vorm Gehäuse der Heimmannschaft fehlt jedoch noch. Im Gegenzug wird Aschach an der Donau nach knapp einer halben Stunde per Freistoß das erste Mal gefährlich. SVS-Keeper Huber kann diesen jedoch abwehren. Somit stehen zur Pause Torschüsse beider Mannschaften, aber noch kein Torerfolg zu Buche.

Drang zum Tor auf beiden Seiten

Nach der Pause kommt zunächst die Heimmannschaft gefährlich vors Tor der Gäste, der Torerfolg bleibt jedoch weiterhin aus. Aber auch Schlüßlberg drückt auf den Führungstreffer. In Minute 67 kommt die Nummer 10, Thomas Schick, nach gutem Spielzug zum Abschluss. Somit mündet das Spiel immer mehr in ein Hin und Her, ein Abschluss auf der einen Seite jagt den nächsten aufs gegenüberliegende Tor. Nichtsdestotrotz wandert das Leder bis zum Schluss weder auf Seiten vom SV Aschach an der Donau, noch auf Seiten vom SV Schlüßlberg über die Linie. Somit pfeift Schiedsrichter Hemetsberger die Begegnung nach 90 Minuten beim Stand von 0:0 ab.

Zahlen und Fakten

Das Unentschieden hilft beiden Mannschaften nicht wirklich weiter. Der Abstand auf Spitzenreiter SC Marchtrenk Juniors wächst durch deren Sieg auf nunmehr sechs Punkte, die Konkurrenz liegt ebenso viele Zähler hinter den beiden Mannschaften. Am kommenden Samstag trifft SV Schlüßlberg zu Hause auf die Union Steinhaus, am Tag danach fährt SV Aschach an der Donau zum Auswärtsspiel nach Alkoven.

Stimme zum Spiel:

Manfred Muckenhumer (Sportlicher Leiter SV Schlüßlberg):

"Im Prinzip war das am Ende ein gerechtes Unentschieden, mit eventuell einem kleinen Chancenplus für uns. Man hat gewusst, wer hier das Tor schießt, wird das Spiel gewinnen. Nachdem das nicht passiert ist, fahren wir mit einer fairen Punkteteilung nach Hause."

Details

