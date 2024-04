Elferchaos ebnet den Weg zum Auswärtssieg: Sipbachzell ringt Oftering nieder

Details Montag, 01. April 2024 21:41

Am 16. Spieltag der 2. Klasse Mitte-Ost kommt es am Karsamstag zum Duell der SV Oftering gegen die Union Sipbachzell. Beide Mannschaften warten in der Rückrunde noch auf den ersten vollen Erfolg, jeweils eine Niederlage und ein Unentschieden stehen den Kontrahenten in den bisherigen beiden Partien zu Buche. Entsprechend konnte eine spannende Partie erwartet werden, welche rund 100 Zuschauer am Sportplatz Oftering am Ende auch zu sehen bekamen. Nach einer umstrittenen, spielentscheidenden Szene Anfang der zweiten Hälfte und umkämpften 90 Minuten setzte sich schließlich das Gästeteam aus Sipbachzell mit 2:1 durch.

Vorsichtiges Abtasten in Hälfte eins

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Tolga Ersan, wird den Fans auf den Rängen zu Beginn der Partie noch kein fußballerisches Feuerwerk geboten. Im Gegensatz zur Vorwoche starteten beide Mannschaften mit etwas veränderten Startaufstellungen, wobei vor allem die Gäste auf vier absolute Stammkräfte verzichten mussten. Möglicherweise darf das Fehlen der beiden Offensivakteure Julian Mayr und Tim Pieringer auch als Grund dafür angesehen werden, weshalb von Seiten der Union in der ersten Hälfte nicht viel Gefahr ausging. Gleiches gilt für die Hausherren, welche in Halbzeit eins ebenso nur einen geringfügig gefährlichen Torschuss absetzen konnten. Nach 45 Minuten verabschiedeten sich somit zwei sich gegenseitig neutralisierende Mannschaften in die Kabinen.

Strittige Elfmeterentscheidung inklusive Platzverweis macht Oftering das Leben schwer

Halbzeit zwei verspricht hingegen Spektakel. Auf Seiten des Gästeteams scheint Trainer Michael Hofer bei der Pausenansprache die richtigen Worte gefunden zu haben, seine Mannen pressen in der Folge hoch an, kommen immer wieder zu Ballgewinnen und tauchen das ein oder andere Mal vor dem Kasten von Heimkeeper Lukas Berger auf. So auch in Minute 54, als die Sipbachzeller Allzweckwaffe Fabian Wiesmair mit einem langen Ball auf die Reise geschickt wird und plötzlich völlig frei vor Berger auftaucht. Den Versuch selbigen zu umkurven kann der Ofteringer Schlussmann durch ein rasches Packen des Balles erfolgreich abwehren. Infolgedessen wird dem Sipbachzeller Stürmer jedoch das tiefe Geläuf zum Verhängnis, er kommt ins Straucheln und geht zu Boden. Als einer der wenigen Anwesenden bewertet Schiedsrichter Tolga Ersan die Aktion als strafwürdig, pfeift Foul und zeigt auf den Punkt. Elfmeter für die Gäste und die Chance zur Führung. Für mehr als fragwürdig erachtet diese Entscheidung vor allem Ofterings Mittelfeldmann Raffael Mörth, der heftig reklamiert und noch in derselben Aktion nach zwei gelben Karten mit der Ampelkarte vom Platz gestellt wird. Sipbachzell Kapitän Bernhard Mayr lässt der Trubel kalt, er übernimmt Verantwortung, tritt an und verwertet staubtrocken zum 1:0.

Mit einem Mann mehr zum Auswärtssieg

Die Gäste aus Sipbachzell wissen aus der zahlenmäßigen Überlegenheit in der Folge Profit zu schlagen. Offensivfeuerwerk findet zwar noch immer keines statt, jedoch setzen sie ihr Pressing kontinuierlich fort und kommen so zu Aktionen im letzten Drittel. Entgegen dieser Entwicklung im Spielgeschehen erzielt die SV Oftering in der 65. Minute den Ausgleichstreffer. Unmittelbar nach einem Einwurf segelt die Kugel halbhoch zu Mittelfeldmann Michael Mayrhauser, der nicht lange fackelt und die Kugel volley ins Gästegehäuse einschweißt. Traumtor und das Zeichen für die Heimmannschaft, dass man sich zu zehnt zumindest einen Punktegewinn erkämpfen könnte. Die Euphorie wahrt jedoch nicht lange. Nur fünf Minuten später schickt Elias Boschinger – der im Sipbachzeller Mittelfeld die Fäden zieht – Teamkollege Helmut Austerhuber über außen Richtung Grundlinie. Dieser legt quer und der eine Viertelstunde zuvor zum Elfmeter gefoulte Fabian Wiesmair trifft ins Ofteringer Gehäuse und mitten ins heimische Fußballherz. Es ist der erste Saisontreffer in der Kampfmannschaft für das Eigengewächs, welches in der Wintervorbereitung auch als Torhüter zu überzeugen wusste. Mit dem nunmehrigen Rückstand steht das Heimteam von Trainer Vladimir Djukic mit dem Rücken zur Wand. In den letzten Minuten des Spiels kann man zwar noch eine gute Chance auf den Ausgleich verzeichnen; in Summe reicht es aber nicht mehr für einen Punktegewinn. Somit besiegt die Union Sipbachzell die heimische SV Oftering glücklich mit 2:1 und streicht den ersten Frühjahrserfolg ein.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg orientieren sich die Schützlinge von Trainer Michael Hofer wieder in Richtung Tabellenmittelfeld. Mit nunmehr 21 Punkten auf dem Konto ist man in Schlagdistanz auf den einen Platz höher rangierenden SV Pasching 16. Kommendes Wochenende misst man sich in der heimischen VAZ Arena mit dem Tabellenführer aus Kirchberg-Thening. Für SV Oftering war die Niederlage auch tabellarisch ein Schlag ins Gesicht, konnten die direkten Konkurrenten aus Alkoven am Ostermontag doch einen Sieg einfahren. Nichtsdestotrotz werden die Jungs von Trainer Djukic im nächsten Spiel gegen Bad Schallerbach 1b die Kräfte noch einmal mobilisieren und zum ersten Rückrundenerfolg ansetzen.

Stimme zum Spiel

Mario Boschinger (Obmann Union Sipbachzell):

„Der Sieg war auf alle Fälle glücklich, aber nicht unverdient. Nach dem umstrittenen Elfmeterpfiff und mit einem Mann mehr haben wir uns sicherlich leichter getan, nichtsdestotrotz haben sich die Jungs den Sieg mit einer kämpferischen Leistung erarbeitet. Die Torfolge und die rote Karte haben definitiv für uns gespielt, ansonsten wäre das Spiel gegen einen ebenbürtigen, kompakt stehenden Gegner vermutlich Unentschieden ausgegangen. Alles in allem war das ein chancenarmes Spiel mit dem besseren Ende für uns.“

