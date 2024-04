Wenn man die Tore vorne nicht macht, bekommt man sie hinten: Steinhaus mit unglücklicher Heimniederlage gegen Alkoven

Details Dienstag, 02. April 2024 13:57

Am Montag des 16. Spieltags in der 2. Klasse Mitte-Ost traf die Union Steinhaus auf heimischem Boden auf SV Alkoven. Die Vorzeichen versprachen eine ausgeglichene Partie, lagen doch beide Mannschaften mit 14 Punkten in der Tabelle auf benachbarten Plätzen. 50 Zuschauer in der Bullenhausarena in Steinhaus bekamen schließlich eine Partie zu sehen, in der sich der Spielverlauf nicht wirklich im Ergebnis widerspiegelte: Entgegen einem Chancenplus der Heimmannschaft, konnten sich nach 90 Minuten die Gäste aus Alkoven mit 3:0 durchsetzen.

Steinhaus am Drücker, Alkoven macht die Tore

Das Spiel beginnt und Steinhaus mit Spielertrainer Sandor Maroti geht sofort in die Offensive. Alkoven kommt nur sehr schleppend ins Spiel, weshalb sich für das Heimteam immer wieder Räume ergeben. Dennoch bleiben die ersten Chancen ungenutzt und so ist es das Gästeteam aus Alkoven, welches in Minute 10 die Führung erzielt. Sebastian Begicevic nutzt einen Abspielfehler der Steinhauser Hintermannschaft, überwindet den Torhüter und schiebt die Kugel zum bis dahin unverdienten 1:0 über die Linie. In der Folge gestaltet sich das Spielgeschehen ähnlich wie vor dem Treffer, Steinhaus findet immer wieder Möglichkeiten vor, scheitert jedoch am eigenen Unvermögen oder am starken Gästetorhüter Marlon Gratzl. Vor der Halbzeit dann die nächste Bestrafung: Mit einem satten Schuss ins Kreuzeck bugsiert der momentan in Topform agierende Marko Andrejevic die Kugel sehenswert ins heimische Gehäuse. Mit einem Chancenplus der Heimmannschaft, aber einer 2:0 Führung für Alkoven, pfeift Schiedsrichter Harald Denthaner zur Pause.

Verbessertes Alkoven macht Sieg klar

In der Halbzeitpause spricht Gästecoach Peter Prokopczyk an, dass in gewissen Bereichen eine Steigerung zur ersten Halbzeit verzeichnet werden muss, was seinen Schützlingen in der Folge auch gelingt. Die Partie wird ausgeglichener, Alkoven findet besser ins Spiel und lässt sich von Steinhaus nicht mehr hinten reindrücken. In Minute 57 folgt schließlich der vorentscheidende Treffer zum 3:0. Per Volley verwertet Marko Andrejevic eine Flanke von der rechten Seite zu seinem zweiten Tagestreffer. Nach dem Führungsausbau wird es für die Heimmannschaft immer schwerer. Zwar bleibt man bemüht, der Ball will am gestrigen Tage aber einfach nicht den Weg ins Alkovener Netz finden. Somit unterliegen die Mannen von Spielertrainer Sandor Maroti in der Höhe unverdient mit 0:3 und können in der Tabelle keinen Schritt nach vorne machen.

Zahlen und Fakten

Die Heimmannschaft bleibt nach der Niederlage auf dem drittletzten Tabellenplatz, punktegleich, aber hinter Oftering und zwei Punkte vor den Grieskirchen Juniors. Kommendes Wochenende misst man sich auswärts mit den formschwankenden Jungs von SV Pasching 16. Für SV Alkoven bedeutet der Sieg einen Schritt nach vorne, lässt man Oftering und Steinhaus hinter sich und rangiert nun auf Platz 10. Nächsten Sonntag steht dann der Schlagabtausch mit dem Tabellennachbarn SV Kematen am Innbach auf dem Programm.

Stimme zum Spiel

Peter Prokopczyk (Trainer SV Alkoven):

„Grundsätzlich war es für uns gestern eher ein glücklicher als ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit haben wir nicht wirklich das aufs Feld gebracht, was wir wollten, haben eher reagiert als agiert. In Halbzeit zwei konnten wir uns verbessern, nichtsdestotrotz war Steinhaus über die gesamte Spielzeit wahrscheinlich die bessere Mannschaft. Wir nehmen die drei Punkte aber natürlich gerne mit.“

