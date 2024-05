Das hilft keinem weiter: Torloses Remis im Kellerduell zwischen Viktoria Marchtrenk Juniors und Steinhaus

Details Montag, 06. Mai 2024 22:06

Am gestrigen Sonntag kommt es am 21. Spieltag der 2. Klasse Mitte-Ost zum Kellerduell. Der Tabellenletzte, die SV Viktoria Marchtrenk Juniors, empfingen den Drittletzten, die Union Steinhaus. Beide Mannschaften könnten einen Sieg mehr als gebrauchen, wobei sowohl die Marchtrenker, als auch die Steinhauser in der Vorwoche bei jeweils knappen Niederlagen ordentliche Leistungen abliefern konnten. Über 90 Minuten neutralisierten sich beide Teams, wodurch man sich am Ende mit 0:0 trennte.

Müder Beginn beider Mannschaften

Nach dem Anpfiff durch Martin Eugen Hiebl erlebten die rund 65 Zuschauer in der Breitenfellner Personal Arena in Marchtrenk einen trägen Beginn beider Mannschaften. Weder die heimische Viki, noch die Gegner aus Steinhaus konnten früh für Nadelstiche sorgen. Fairerweise muss man den Gästen ein Chancenplus zugestehen, wobei bei den wenigen Torschüssen die Genauigkeit fehlte. Bei den Hausherren schlichen sich hie und da leichte Ungenauigkeiten ein, die magere Passquote der Ernecker-Truppe verriet, dass sich kein Toni Kroos in der Startelf versteckte. Außer einer gelben Karte an den Heimcoach verlief die erste Halbzeit ereignislos.

Viele Wechsel, wenige Torchancen

In der zweiten Hälfte kommen beide Teams motiviert aus der Kabine, am Spielgeschehen ändert dies nicht viel. Wieder sind die Spielanteile nahezu 50:50 verteilt, wobei Steinhaus ein ums andere Mal im letzten Drittel um ein Mü gefährlicher agiert. Nichtsdestoweniger bleibt der Torerfolg aus. Das Spiel plätschert vor sich hin, sowohl die Heimelf, als auch das Gästeteam von Neo-Trainer Petar Bandic rotiert heftig durch, in der Hoffnung einem toten Spiel neues Leben einzuflößen. Das Vorhaben misslingt, abgesehen einiger gelber Karten bietet die zweite Hälfte ebenso wenige Höhepunkte, wie Hälfte eins. Das Spielgeschehen bewegt sich im Mittelfeld, dies ändert sich bis zum Schlusspfiff nicht mehr. Somit steht am Ende ein 0:0 Unentschieden im Spielbericht, von dem sich weder die SV Viktoria Marchtrenk Juniors, noch die Union Steinhaus etwas kaufen kann.

Zahlen und Fakten

Nach einem Sieg über Sipbachzell und der letztwöchigen Niederlage gegen Aschach an der Donau, bedeutet das Unentschieden wieder eine leichte Steigerung für die Hausherren. Nichtsdestotrotz hat man weiterhin die rote Laterne inne, kann diese nächste Woche gegen Kematen am Innbach unter Umständen an Oftering weitergeben. Steinhaus rangiert weiterhin zwei Plätze davor, kann bei einem Sieg am kommenden Sonntag gegen Aschach an der Donau in der Tabelle nach oben klettern.

Stimme zum Spiel

Gerhard Ernecker (Trainer SV Viktoria Marchtrenk Juniors):

„Kurz und knapp kann man sagen: Gerechtes 0:0. Chancen waren eher Mangelware, eine ausgeglichene Partie ohne wirklich viele Höhepunkte. Torgefahr kam von unserer Seite fast noch weniger als von Steinhaus, das Spiel fand eigentlich ausschließlich im Mittelfeld statt.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.