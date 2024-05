Unentschieden der Tabellennachbarn: Pasching 16 und Bad Schallerbach 1b teilen die Punkte

Details Dienstag, 07. Mai 2024 09:44

Mit Spannung wurde der 21. Spieltag der 2. Klasse Mitte-Ost erwartet, an dem SV Pasching 16 als Tabellensechster, auf den direkten Konkurrenten – SV Bad Schallerbach 1b, die einen Platz dahinter rangieren – traf. Die Partie wurde der Erwartungshaltung gerecht, wurden rund 60 Zuschauer auf dem Kunstrasen in Pasching Zeugen von einem offenen Schlagabtausch, der schließlich mit einem ebenso offenen Ergebnis endete: 1:1.

Pasching erwischt Blitzstart

Bereits acht Minuten nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter-Urgestein Rudolf Schimpl klingelt es das erste Mal im Kasten der Gäste. Nach zwei Pressbällen schnappt sich Philipp Staudacher zwölf Meter vor dem Tor die Kugel und versenkt eiskalt zur Führung. In der Folge kann man jedoch nicht anknüpfen, gibt die ersatzgeschwächte Klodner-Elf einige Spielanteile an Bad Schallerbach 1b ab. Es entwickelt sich ein Hin und Her, mit Chancen auf beiden Seiten. Die interessantesten Abschlüsse auf Seiten der Heimischen finden Soleyman Mohammadi und Nikola Pesa vor, während Heimkeeper Patrick Brandstetter einen guten Torabschluss der Gäste spektakulär vereiteln kann. Somit verlassen die Teams beim Stand von 1:0 das Feld in Richtung Kabine.

Bad Schallerbach 1b schaltet einen Gang hoch

In der zweiten Hälfte legen die Gäste aus Bad Schallerbach eine Schippe drauf, dürfte Gäste-Coach Milliam Guerrib in der Pause die richtigen Worte gefunden haben. Man drückt fortan auf den Ausgleich, wobei vor allem die Einwechslung der Bytyqi Brüder für neuen Schwung in der Offensive sorgt. Eine Chance jagt die nächste, man lässt den Hausherren nur selten Luft zum Atmen. Nichtsdestotrotz verteidigt die Heimelf diszipliniert und schafft es bis zur 85. Minute, die Führung zu halten. Ehe Schiedsrichter Rudolf Schimpl im Strafraum der Heimischen eine Regelwidrigkeit erkennt und nicht ganz unumstritten auf Elfmeter entscheidet. Venhar Jashari lässt sich nicht zweimal bitten, tritt an und versenkt die Kugel im heimischen Gehäuse. Der späte, aber in Summe verdiente Ausgleich für die Gäste-Elf von Trainer Milliam Guerrib. In den Schlussminuten schalten die nunmehr im sechsten Gang laufenden Bad Schallerbacher nochmal einen Gang hoch, können den Siegtreffer aber nicht mehr herstellen. Somit bleibt es beim 1:1 Unentschieden.

Zahlen und Fakten

Durch das Unentschieden bleibt die Tabellensituation unverändert. SV Pasching 16 liegt als erster Verfolger der Spitzengruppe mit einem Respektsabstand von 13 Punkten auf Aschach an der Donau an der sechsten Stelle. Bad Schallerbach 1b reiht sich mit zwei Punkten Rückstand auf dem siebten Tabellenplatz ein. Kommende Woche reist die Klodner-Elf zum Auswärtsspiel nach Schlüßlberg, tags zuvor trifft Bad Schallerbach auf die zweite Garde des SC Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Johannes Kaltenecker (Sportlicher Leiter SV Pasching 16):

„Das Unentschieden geht am Ende in Ordnung, mit Blick auf den Spielverlauf haben wir eher einen Punkt gewonnen, als zwei verloren. Bad Schallerbach war speziell in der zweiten Hälfte tendenziell feldüberlegen, insofern sind wir mit dem Ausgang zufrieden.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.