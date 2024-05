Erste Rückrundenniederlage: Kirchberg-Thening unterliegt bei Blaue Elf Wels

Details Montag, 13. Mai 2024 11:52

Der 22. Spieltag in der 2. Klasse Mitte-Ost hatte ein richtiges Topspiel zu bieten. Ligakrösus ASKÖ SC Kirchberg-Thening war beim Tabellenvierten, ASK Blaue Elf Wels, zu Gast. Die Heimmannschaft, die in der Rückrunde einzig gegen Schlüßlberg und die SC Marchtrenk Juniors den Kürzeren gezogen hatte, maß sich mit jenem Team, dass bisher jedes einzelne Frühjahrsmatch für sich entscheiden konnte. Mit einem 2:1 Heimsieg endete die herausragende Siegesserie von Kirchberg-Thening, wodurch der Titelkampf vier Runden vor Schluss kaum offener sein könnte.

Kirchberg-Thening zunächst feldüberlegen

In den Anfangsminuten stellt Kirchberg-Thening ihre Qualität unter Beweis, drückt das Team von Trainer Stefan Rohrhuber auf den Führungstreffer. Dieser gelingt nach nur 17 Spielminuten. Ein Freistoß aus 35 Metern segelt über die Köpfe der Heimabwehr hinweg, Thomas Luger nutzt das fahrlässige Defensivverhalten aus und nickt zum 1:0 ein. In der Folge hat der Tabellenerste weiter mehr Spielanteile, kommt nur drei Minuten nach dem Treffer per Freistoß ein weiteres Mal zu einem gefährlichen Abschluss. Man spürt das Selbstbewusstsein der Gäste. Erst nach rund 35 Minuten beruhigt sich die Partie, wird das Spiel ausgeglichener und auch die Welser kommen zu längeren Ballbesitzphasen. Kurz vor der Pause können die Hausherren noch einmal durch einen Konter gefährlich werden, der Torerfolg bleibt jedoch aus. Somit geht es mit einer 1:0 Führung des Favoriten in die Kabine.

Spiel innerhalb von fünf Minuten gedreht

Nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Tobias Wimhofer ändert sich die Spielanlage. Wels-Trainer Christoph Lauber dürfte in der Kabine die richtigen Worte gefunden haben, denn in Hälfte zwei ist es sein Team, welches aktiver nach vorne spielt. Bereits nach zehn Minuten kommt man zum ersten Abschluss, wenig später sorgen zwei Freistöße für Gefahr vor dem Tor von Gästekeeper Patrick Füreder. In der 76. Minute belohnen sich die Hausherren schließlich für ihren Einsatz. Sebastian Rathmayr, der vor dem Spiel bei starken 16 Saisontoren hält, versenkt die Kugel im Netz der Gäste. Damit trifft er im neunten Spiel in Folge und hat beste Chancen, sich am Ende der Saison die Torjägerkrone aufzusetzen. Nur vier Minuten nach dem Ausgleich ist plötzlich Trubel im Gästestrafraum. Schiedsrichter Tobias Wimhofer erkennt eine Regelwidrigkeit, pfeift und zeigt auf den Kreidepunkt. Elfmeter für Blaue Elf Wels und die Chance zur Führung! Florian Kreuzer lässt sich nicht zweimal bitten und versenkt die Kugel trocken im Netz. Spiel gedreht. In der Schlussphase versuchen die Gäste aus Kirchberg-Thening nochmal zum Ausgleichstreffer zu kommen, die Angriffe werden aber allesamt wegverteidigt. Somit jubelt die Blaue Elf Wels über einen sensationellen Erfolg gegen den Tabellenführer, während Kirchberg-Thening die erste Rückrundenniederlage einstecken muss.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg bleibt die Blaue Elf Wels an der Spitzengruppe der Tabelle dran, auf den ersten Platz fehlen dennoch sechs Punkte. Gegen den Tabellenletzten, SV Viktoria Marchtrenk Juniors soll kommendes Wochenende der nächste Erfolg eingestrichen werden. Kirchberg-Thening behält trotz der Niederlage die Tabellenführung, nichtsdestotrotz liegt man nurmehr einen Punkt vor den SC Marchtrenk Juniors, sowie zwei Punkte vor Schlüßlberg. Am Pfingstwochenende will man gegen Oftering wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

