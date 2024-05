Früher Treffer reicht zum Sieg: Oftering bezwingt die Grieskirchen Juniors

Details Montag, 13. Mai 2024 22:52

Im Duell der Kellerkinder traf am gestrigen Sonntag SV Oftering auf die SV Grieskirchen Juniors. Während Oftering in den letzten Spielen nicht wirklich glänzen konnte, waren die Grieskirchen Juniors im Aufschwung begriffen, feierten die Mannen von Trainer Roman Heinle gegen Steinhaus und Kematen/Innbach Achtungserfolge. Nichtsdestotrotz kamen die Gäste gegen Oftering nicht zum Torerfolg, während die Heimmannschaft eine frühe 1:0 Führung bis zum Ende zu verwalten wusste.

Entscheidender Treffer bereits in Minute elf

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Markus Spiessberger starten die Hausherren zunächst aktiver ins Spiel. Man findet mehr Spielanteile vor, presst die spielstarken Grieskirchner hoch an und sorgt damit für Betrieb vor dem Tor von Gästekeeper Luca Hartl. In Minute 11 belohnt man sich schließlich für den starken Beginn. David Wagner, der im Winter 2023 zur Mannschaft gestoßen war, bugsiert die Kugel zum vielumjubelten 1:0 ins gegnerische Gehäuse. Nur fünf Minuten später muss dieser unglücklicherweise verletzt ausgewechselt werden. Sein Team macht es in der Folge aber auch ohne ihn gut, lässt vor der Pause nichts mehr zu und geht mit der 1:0 Führung in die Kabine.

Torlose zweite Halbzeit

In der zweiten Hälfte lassen die Eulen die Grieskirchner etwas ins Spiel kommen, das Gästeteam kann aber auch in dieser Phase nicht konkret werden. Zwar kann man das ein oder andere Mal am heimischen Kasten anklopfen, der Torerfolg bleibt jedoch aus. Auch als Oftering drei Mal wechselt, ergeben sich für die Grieskirchen Juniors keine Räume, aus denen man final Profit schlagen kann. Vielmehr helfen die frischen Kräfte dabei, die 1:0 Führung aufrecht zu erhalten. Das gelingt schließlich bis zum Abpfiff. Somit feiern die Jungs von Trainer Vladimir Djukic einen sehr erfreulichen 1:0 Sieg.

Zahlen und Fakten

Es ist der erste Erfolg in der Rückrunde für die Eulen aus Oftering. In der Tabelle kann man damit an Steinhaus vorbeiziehen und liegt nunmehr auf Platz 12. Kommende Woche möchte man beim Auswärtsspiel in Kirchberg-Thening den Tabellenführer ärgern. Für die Grieskirchen Juniors ändert sich mit der Niederlage tabellarisch nicht viel, liegt man weiterhin auf Platz 11, zwei Punkte hinter der kriselnden Union Sipbachzell. Kommendes Wochenende gilt man gegen Bad Schallerbach 1b nicht wirklich als Favorit, wird aber alles versuchen um dem Achtplatzierten Paroli zu bieten.

Stimme zum Spiel

Manuel Ziegler (Co-Trainer SV Oftering):

„Es war eine offene Partie, tendenziell sogar mit leichten Vorteilen für die Grieskirchen Juniors. Das frühe Tor hat uns sehr gutgetan. Der Gegner konnte über 90 Minuten wahrscheinlich mehr Chancen als wir herausarbeiten, nichtdestotrotz hat unser Team diszipliniert agiert, weshalb der Sieg auch nicht ganz unverdient ist.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.