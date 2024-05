Unentschieden im Tabellenkeller: Oftering und Viktoria Marchtrenk teilen die Punkte

Details Montag, 27. Mai 2024 22:24

Der 24. Spieltag der 2. Klasse Mitte-Ost brachte mit dem SV Oftering gegen die SV Viktoria Marchtrenk Juniors das Duell Letzter gegen Vorletzter. Während die Teams in der Rückrunde jeweils über einen Dreier jubeln durften, war man beiderseits auf die nächste volle Punkteausbeute erpicht. Es entstand eine sehr umkämpfte Partie, aus der keiner als Sieger hervortreten konnte. 1:1 lautete der Endstand nach 90 aufopferungsvollen Minuten.

Führung für Oftering

Bereits wenige Minuten nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Rudolf Schimpl können rund 105 Zuschauer am Sportplatz in Oftering erkennen, dass es am heutigen Tage eine enge Partie zu sehen gibt. Die Hausherren, die wie so oft in dieser Saison mit einem bunten Mix aus jungen und arrivierten Spielern zwischen 16 und 42 Jahren antreten, treffen auf die aus ausschließlich jungen Talenten bestehende Truppe aus Marchtrenk. Die Spielanlage war deshalb ziemlich schnell klar. Während die Marchtrenk Juniors über Ballbesitz und schnellen Kombinationsfußball zu Torchancen kommen wollen, setzt Oftering auf Erfahrung, die notwendige Geduld und in letzter Instanz eine gewisse Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse. Diese Ausgangslage verleiht dem Spiel eine besondere Dynamik, die in der Anfangsphase der Partie für einige Chancen, sowohl auf heimischer-, als auch auf Gästeseite sorgt. Schließlich sind es die Hausherren, welche den ersten Nadelstich setzen können. Defensivmann Philipp Mayr kann sich vor dem gegnerischen Gehäuse durchsetzen und überwindet Torhüter Julian Selthafner. Die wichtige 1:0 Führung, an der sich bis zum Pausenpfiff nichts mehr ändert.

Unglückliches Eigentor verhindert zweiten Rückrundenerfolg

In der zweiten Hälfte kommen schließlich zwei ambitionierte Teams aus den Katakomben, bereit ihre Möglichkeiten im zweiten Durchgang besser zu nutzen als in den ersten 45 Minuten. Zu diesem Zwecke bringt Gästetrainer Ahmed Nurkic in der 55 Minute anstelle von Laszlo Cseke Offensivmann Karlo Cubela in die Partie, der mit seinem Tempo für Betrieb in der gegnerischen Spielhälfte sorgen soll. Der Plan geht auf, nach einem erneuten Wechsel finden sich die Viktoria Marchtrenk Juniors immer öfter vor dem heimischen Gehäuse wieder. In Minute 62 dann der Ausgleich. Nach einer super Aktion des jungen Zeteny Cseke, der vor zwei Wochen in einer U16-Partie mit fünf Toren in einem Spiel auf sich aufmerksam gemacht hatte, bugsiert der Unglücksrabe Andreas Sackl das Leder ins eigene Gehäuse. Ein mehr als ärgerlicher Umstand für die Ofteringer, die plötzlich gezwungen sind, aktiv nach vorne zu spielen. Nach einer intensiven Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten ändert sich aber nichts mehr am Spielstand. Der Letzte und der Vorletzte trennen sich standesgemäß Unentschieden.

Zahlen und Fakten

Klarerweise bringt dieses Ergebnis weder dem SV Oftering, noch den SV Viktoria Marchtrenk Juniors etwas. Während die Ofteringer mit nunmehr 19 Punkten auf dem vorletzten Platz rangieren, haben die SV Viktoria Marchtrenk Juniors weiterhin die rote Laterne inne, müssen aus den letzten beiden Partien mindestens vier Punkte holen, um diese theoretisch noch an Oftering abzugeben. Diesem Vorhaben will man kommenden Mittwoch gegen Bad Schallerbach 1B nachgehen, während Oftering am Samstag in Aschach an der Donau gastiert.

