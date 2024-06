Überragender Sieg: SV Aschach/Donau dominiert SV Oftering mit 9:1

Details Montag, 03. Juni 2024 12:07

Der SV Aschach/Donau feierte einen überragenden Heimsieg gegen den SV Oftering in der 25. Runde der 2. Klasse Mitte-Ost. Von Beginn an setzte sich die Heimmannschaft durch und zeigte eine herausragende Leistung, die in einem klaren 9:1-Endstand mündete. Bereits zur Halbzeit führten die Aschacher mit 6:0, was ihre Überlegenheit eindrucksvoll unterstrich.

Furioser Start der Aschacher

Das Spiel begann mit einem Blitzstart für den SV Aschach/Donau, der bereits in der zweiten Minute in Führung ging. Bajram Berisha erzielte das erste Tor und brachte die Aschacher früh in Führung. Nur zwei Minuten später verwandelte Demokrat Bytyqi einen Elfmeter souverän zum 2:0. Die Gäste aus Oftering wirkten bereits in den Anfangsminuten überfordert.

In der elften Minute erhöhte Mirlind Gashi mit einem Traumtor auf 3:0. Die Aschacher zeigten sich in bestechender Form und ließen den Ofteringern keine Chance, ins Spiel zu finden. Martin Jomrich baute die Führung in der 23. Minute weiter aus, als er das 4:0 erzielte. Die Defensive des SV Oftering fand keine Mittel gegen die Angriffswellen der Gastgeber.

In der 37. Minute trug sich erneut Bajram Berisha in die Torschützenliste ein, als er das 5:0 erzielte. Noch vor der Halbzeit sorgte Demokrat Bytyqi mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 25 Metern für das 6:0. Die Dominanz des SV Aschach/Donau war überwältigend und das Spiel entwickelte sich für die Gäste immer mehr zu einem Alptraum.

Oftering erzielt Ehrentreffer

Nach der Pause setzten die Aschacher ihre eindrucksvolle Leistung fort. In der 54. Minute war es erneut Argjent Gashi, der das 7:0 erzielte. Sechs Minuten später traf Gashi erneut und erhöhte auf 8:0. Der SV Oftering hatte in dieser Phase des Spiels wenig entgegenzusetzen und musste weiterhin Tor um Tor hinnehmen.

In der 79. Minute gelang den Ofteringern schließlich der Ehrentreffer. Elias Eisemann erzielte das 8:1 und verhinderte somit eine totale Demütigung. Doch der SV Aschach/Donau zeigte keine Gnade und stellte den alten Abstand wieder her. In der 85. Minute traf Lukas Wimmer zum 9:1 und setzte den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Vorstellung der Heimmannschaft.

Die Gäste aus Oftering hatten an diesem Tag keine Chance und mussten sich einer übermächtigen Mannschaft beugen. Das Spiel endete nach 92 Minuten, in denen die Aschacher die gesamte Spielzeit über die Kontrolle behielten und ihren Gegner klar dominierten.

2. Klasse Mitte-Ost: Aschach/D. : Oftering - 9:1 (6:0)

85 Lukas Wimmer 9:1

79 Elias Eisemann 8:1

60 Argjent Gashi 8:0

54 Argjent Gashi 7:0

45 Demokrat Bytyqi 6:0

37 Bajram Berisha 5:0

23 Martin Jomrich 4:0

11 Mirlind Gashi 3:0

4 Demokrat Bytyqi 2:0

2 Bajram Berisha 1:0

